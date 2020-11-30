Diyarbakır'da okul öncesi eğitim kurumları da uzaktan eğitime geçti

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda kentteki 609 okul öncesi eğitim kurumunun bugünden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçmesine karar verildi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19 Kasım 2020 tarih ve 16964289 sayılı yazısı ile resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 20204 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği yönünde karar alınmasının ardından Diyarbakır'daki okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik de yeni karar alındı. Okul öncesi yüz yüze eğitimlerle ilgili valiliklerden alınan geri bildirimler sonucunda Mili Eğitim Bakanlığının 27 Kasım 2020 tarihli ve 17375679 sayılı yazısı ile resmi anaokulu ve ana sınıfları için yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgın sürecinde, çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılamayacak okul öncesi eğitim kurumları ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve bu kurumlarda da uzaktan eğitime geçilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Konuya ilişkin Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 ilçe genelinde taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile kırsal mahallelerdeki okul öncesi eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçmesine yönelik karar aldı. İl Umumi

Hıfzıssıhha Kurulu 29 Kasım 2020 tarih ve 105 sayılı kararda, "İlimiz 17 ilçe kaymakamlığımıza bağlı taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile kırsal mahalle yerleşim yerleri ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ekli listede isimleri geçen 609 okul öncesi eğitim kurumlarında 30 Kasım 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitime geçilmesine, uzaktan eğitim kararı alınan okul öncesi eğitim kurumlarında Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26 Kasım 2020 tarih ve 17311375 sayılı yazı ile belirlenen uzaktan eğitim esasları doğrultusunda uzaktan eğitim yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

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