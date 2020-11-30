Bağlar Belediyesinden çok amaçlı dev spor tesisi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Diyarbakır’a modern ve çok amaçlı spor tesisi kazandırmak için çalışma başlattı.

Bağlar Belediyesi, son bir buçuk yılda birçok alanda hayata geçirdiği projelere ve hizmetlere devasa bir spor kompleksini de ekliyor. Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi’nde 30 dönümlük alanda inşa edilecek olan kompleks, açık ve kapalı olmak üzere iki bölümden oluşurken, projenin içerisinde bir çok spor branşına ait tesis yer alıyor. İki futbol sahası, 2 tenis kortu ve 40 yataklı sporcu konaklama bölümünün yanı sıra basketbol ve voleybol sahaları, fitness salonu, soyunma odaları, toplantı salonları, yemekhane, kafeterya, idari bölümler, bisiklet yolları ve atletizm kros alanı gibi çok sayıda departmanı içeren proje çok amaçlı olması ve hem kapalı hem açık alanlardan oluşmasıyla göz kamaştırıyor.



"Geleceğin milli sporcuları burada yetişecek"

Uluslararası standartlar ve milli takım kamp merkezi gibi önemli ölçüler esas alınarak projelendirilen kompleksin belediyenin imkanlarıyla kazandırılacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 20 ay gibi kısa bir zamanda tamamlamayı planladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerin ve çocukların sağlıklı koşullarda spor yapma imkanlarına kavuşarak geleceğe umutlu bakmasına önem verdiğini, kendilerinin de bundan ilham aldığını belirten Başkan Beyoğlu, çocuklara mutlu ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için bu tür projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Spor tesisinden tüm vatandaşların ücretsiz yararlanacağını belirten Beyoğlu, "Amacımız burada hem milli takımlarda yer alacak sporcuları hazırlamak hem de vatandaşlarımızı yaşam boyu ve sağlıklı yaşam için spor yapma imkanlarına kavuşturmaktır. Bu yüzden birçok özelliği barındıran bu modern ve güzel spor kompleksini inşa ediyoruz. 20 ayın sonunda inşallah Diyarbakır’ımız yüksek konforlu ve çok amaçlı spor tesisine kavuşacaktır. Projemizi belediyemizin imkanlarıyla hayata geçireceğiz. Genç nüfusun fazla olduğu ilçemize çok yakışacak. Rabbim açılışını ve çocuklarımızın burada mutlu ve huzurlu şekilde spor yapmasını nasip etsin" dedi.

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