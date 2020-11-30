Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhittin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren müteahhitlerden vergi adı altında para topladıkları tespit edildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır
2020-11-30 14:49:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.