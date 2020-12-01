Yenişehir Belediyesi çöp konteynerlerini üretip yeniliyor

Tasarrufa önem veren, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmete dönüştüren Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, hem farklı ebatlarda çöp konteyneri üretiyor hem de mevcut çöp konteynerlerini farkındalık oluşturmak amacıyla boyayarak dış görünümlerini revize ediyor.

Kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmete dönüştüren Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesi, bir yandan çöp konteynerlerini üretip bir yandan da revize ediyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci yenileme çalışmaları kapsamında bakımlarını yaptıkları çöp konteynerlerini hem vatandaşların hizmetine sunduklarını hem de çöp konteynerlerini güzelleştirdiklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Yenişehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü şantiyesinde yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin imalatını da yapıyoruz. Böylece belediye bütçesine katkı sağlanıyor. Hidrolik sistemle çalışan ve bu sistemle atıkların yukarı itilmesiyle boşaltımı kolaylıkla yapılan yer altı çöp konteynerlerin üretimini Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüzde yapmaya devam ediyoruz. Piyasa şartlarına göre daha uygun imalat yapılmakta. Atölyelerimizde seri bir şekilde üretimi devam eden çöp konteynerleri ihtiyaca göre yapılıp yıpranmış konteynerlerle değiştirilmektedir. Pandemi süreciyle birlikte temizlik konusu daha çok ön plana çıktı. Bizler de vatandaşlarımız için kullanımı daha kolay çöp konteynerlerinin bakımlarını yapmaya devam ediyor, çöp konteynerlerinin görsel açıdan dikkat çekmesini sağlayıp hijyen konusunda insanlarımızda hassasiyet oluşturmayı amaçlıyoruz. İlçemizin temizlik açısından da modern bir yapıya sahip olması için başlattığımız bu uygulamayı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

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