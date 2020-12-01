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Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Devletimize karşı eline silah alma

DHA

Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Devletimize karşı eline silah alma


Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 456´ncı günde de sürüyor. 5 yıl önce 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Doğan için oturma eylemini sürdüren Hacı Güger, evladına çağrıda bulunarak, "Şu anda beyinleri yıkanan çocuklar var. Sakın kimsenin lafına kanmasınlar ve inanmasınlar. Bu vatan hepimize yeter. Devletimize karşı eline silah alma" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'BEYİNLERİ YIKANAN ÇOCUKLAR VAR
Diyarbakır'da yaşayan Hacı Güger, 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyleyen Güger, oğluna da çağrıda bulundu. Güger, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Her şeye rağmen biz HDP'yi rahat bırakmayacağız. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Bizim saf olan çocuklarımızı dağa götürüyorlar ve orada Amerika´ya, Rusya'ya ve İsrail'e köle yapıyor. Devletimize karşı ellerine silah tutuşturuyorlar. Bizler artık kardeşlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Ay yıldızlı bayrak hepimizin bayrağıdır, kimsenin şahsi malı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinindir. Şu anda beyinleri yıkanan çocuklar var. Sakın kimsenin lafına kanmasınlar ve inanmasınlar, bu vatan hepimize yeter. Devletimize karşı eline silah alma. Silah yerine ellerine kalem alsınlar, okuyarak bürokrat, avukat olsunlar. İyi yerlere gelmemiz için bu insanlara destek olalım. Bizler buradayız buradan da hiçbir yere gitmeyeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2020-12-01 15:36:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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