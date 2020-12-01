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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar’da yeni tedbirler ışığında denetim seferberliği

İHA

Bağlar’da yeni tedbirler ışığında denetim seferberliği

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen korona virüs salgınını önlemeye yönelik yeni tedbirler ışığında ilçe genelinde geniş kapsamlı denetim seferberliği başlattı.
Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı yeni denetim tedbirlerini devreye soktu. Vaka sayısının yeniden yükselme eğilimine göstermesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ek tedbirlerin ardında harekete geçen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, zabıta ekiplerinin 24 saat sahada kalarak yaşamın her alanında denetimler gerçekleştirmeleri talimatını verdi. Gruplar halinde görevlendirilen ekipler, ilçenin bir çok kilit noktasında sahaya yayılarak vatandaşları ve esnaflara uyarılarda bulunuyor. Kuruçeşme bölgesinde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulunan zabıta ekipleri, şikayet konusu olan kaldırım işgallerine de son verdi.

Fırınlara ve kaçak hayvan kesimine yasal işlem
İlçedeki fırınlara çıkarma yapan ekiplerin gündeminde son zamanlarda şikayetlere neden olan gramaj ve fiyat dengesizliği vardı. Kurallara uymayanlar hakkında işlem uygulanırken, birçok işletme de uyarıldı. Yeniköy Mahallesinde kaçak olarak gerçekleşen hayvan kesimleri belediye ekiplerini harekete geçirdi. Bugüne kadar defalarca gündeme gelen ve her defasında kaldırılarak işlem yapılan kaçak et kesimi ve satışı hakkında ilgili kişilere yönelik yasal işlem uygulandı. Ekipler, gün boyu cadde ve sokaklarda Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça olmak üzere araçlardan anonslar yaparak tehlikenin duruma dikkat çekiyor. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda geniş kapsamlı olarak gerçekleşen denetimlerde Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve emniyet güçleri de Bağlar Belediyesine destek verdi.

''Tüm ekiplerimizle seferberlik ilan ettik”
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Sunay Caddesinde esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulunarak maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi önemli konularda uyarılar yaptı. Beyoğlu, hem salgınla ilgili birebir uyarılarda bulundu, hem de esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek samimi duygularla dertleşti. Beyoğlu, ‘’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen yeni tedbirler salgını önlemede büyük önem taşıyor. Rutin olarak pandeminin başladığı tarihten bu yana sahadayız ve tedbirleri uygulamaya büyük gayret gösteriyoruz. Bu defa iş çok daha ciddi. Salgın artıyor, tehlike büyüyor. Yeni bir seferberlik ilan ettik. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Münir Karaloğlu’nun talimatları ve desteğiyle tüm ekiplerimizle mücadele ederek tehlikenin önünü almaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız kurallara eksiksiz olarak riayet etmeleridir. Bu işin şakası yok. Tedbir almaktan başka şansımız yok. İlan edilen kurallara uyarsak toplum olarak bu işte başarı sağlarız’’ dedi.

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