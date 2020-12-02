Hazro’da çiftçilere 28 bin adet fıstık, ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde çiftçilere 22 bin adet fıstık, 3 bin adet ceviz ve 3 bin adet badem fidanı dağıtıldı.

Hazro Kaymakamlığı ve GAP İdaresi tarafından imzalanan protokol kapsamında, ilçede Organik Entegre Meyvecilik Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yüzde 70 hibeli şekilde 93 çiftçiye toplam 28 bin adet fıstık, ceviz ve badem fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Enes İse, davetliler ve çiftçiler katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Vardar, desteklerinden dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Enes İse’ye teşekkür etti. Kaymakam Vardar, "Kaymakamlığımız ile GAP İdaresi arasında imzalanan protokol sonucunda ilçemizde Organik Entegre Meyvecilik Projesi kapsamında yüzde 70 hibe yüzde 30 çiftçi sermayeli 93 çiftçiye, 22 bin adet fıstık, 3 bin adet ceviz ve 3 bin adet badem fidanı dağıttık. İlçe tarım ve Orman Müdürümüz Enes İse, kentimizde önemli projelere imza atıyor. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Enes İse de Organik Entegre Meyvecilik Projesi kapsamında 93 çiftçiye toplam 28 bin adet fıstık, ceviz ve badem fidanı dağıttıklarını söyledi. İse, "Bu proje yüzde 70 hibeli bir proje. 93 çiftçimize fıstık, ceviz ve badem fidanı dağıttık. İlçemizde fıstık, ceviz ve badem üretimini arttıracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere fidanlar dağıtıldı.

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