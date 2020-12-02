Başkan Beyoğlu, DÜ Rektörü Karakoç ve Genç Engelliler Platformunu kabul etti

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Genç Engelliler Platformu üyelerini kabul etti.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Beyoğlu tarafından yakın ilgi ile karşılanan Rektör Karakoç’un ziyaretine Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Karakaş da eşlik etti. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Başkan Beyoğlu ve Rektör Karakoç, kentin gelişmesi ve başarısı için tüm alanlarda ortaya koyacakları işbirliği ve istişarenin önemine dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Beyoğlu, Prof. Dr. Karakoç’un çalışma azmi ve yüksek heyecanı ile Dicle Üniversitesini bilimsel çalışmalar başta olmak üzere birçok alanda Türkiye’de söz sahibi bir ilim ve irfan yuvası yapacağına olan inancını dile getirdi.

Rektör Karakoç ise Başkan Beyoğlu’nun önemli hizmetlere imza attığına dikkat çekerek ilçede değişime yol açan çalışmalardan dolayı tebrik ederek başarıların devamını diledi.



Genç Engelliler Platformundan Beyoğlu’na Ziyaret

Başkan Beyoğlu’nun bir diğer önemli konuğu ise görme engelli ilk youtuber olma unvanını taşıyan Yunus Emre Polat oldu. Aynı zamanda Genç Engelliler Platformu Başkanı olan Polat, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Beyoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 18 yılda AK Parti iktidarı tarafından engelli vatandaşlara cumhuriyet tarihindeki en büyük desteklerin verildiğine dikkat çekerek belediye olarak da son bir buçuk yılda başta istihdam olmak üzere maddi ve manevi olarak her konuda engelli vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi. Beyoğlu, engellilere desteği bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getirerek aynı anlayışla yola devam edeceklerini kaydetti.

Görme engelli olmasına rağmen bir çok alanda yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Yunus Emre Polat da engelli vatandaşlara olan desteği ve sosyal belediyecilik anlayışı nedeniyle Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

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