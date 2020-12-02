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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek

İHA

Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri haline gelen katı atıkların düzenli şekilde bertaraf edilmesi için yapişletdevret modeliyle hayata geçireceği, kentte temiz nefes aldırarak ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak olan Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Projesinde inşa çalışmaları başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çevreye gelişi güzel bırakılan atıkların düzenli şekilde bertaraf edilmesi ve atıklardan oluşan hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla başlattığı EKAY Projesinde inşa çalışmaları başladı. 1996’dan bu yana evsel atıkları Karacadağ Çöp Depolama Sahasına vahşi şekilde depolama yöntemiyle bertaraf etmek zorunda kalan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının projelendirdiği ihaleyi kazanan firma ilk etapta çöp depolama sahasını ıslah edecek. Yapişletdevret modeliyle hayata geçecek olan proje sayesinde günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri haline gelen atıklar ayrıştırılarak düzenli şekilde bertaraf edilecek. EKAY Projesinin tamamlanmasıyla birlikte kentin daha temiz nefes alması sağlanacak ve atıklardan oluşabilecek hastalıkların önüne geçilecek.

Atıklardan enerji elde edilecek
Büyükşehir Belediyesinin kasasından tek kuruş ödeme yapılmadan yapişletdevret modeliyle inşa edilecek atık tesisinin işletmesini 15 yıl süreyle ihaleyi kazanan firma üstlenecek. 15 yıllık süreçte elektrik enerjisinden elde edilen yüzde 28,1’lik kar oranı Büyükşehir Belediyesine aktarılacak. Sözleşme süresinin dolmasıyla birlikte tesisin tüm hakları Büyükşehir Belediyesine devir edilecek. Devir işlemlerinden sonra tesisin işletmesi tamamen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına geçecek.

Tesise güneş enerjisi panelleri yerleştirilecek
Karacadağ Çöp Depolama Sahasına inşa edilecek EKAY tesisi güvenlik ve kontrol kulübesi, ayrıştırma binası, fermantasyon tankı, susuzlaştırma alanı, gaz temizleme alanı, gaz depolama balonu, enerji üretim tesisi, kazan, buhar tribünü, soğutma kulesi, güneş paneli ve düzenli depolama bölümlerinden oluşacak. Ayrıştırma binasında atıklar özelliklerine göre işlenebilir ve işlenemez olarak ayrıştırılacak. İşlenebilir atıklar geri dönüşümde değerlendirilecek. Buhar tribününde elde edilen enerji saha içinde kullanılacak. Susuzlaştırma alanında çöplerdeki sıvılar alınacak. Düzenli depolama sahaları toplam 150 bin metrekare alandan oluşacak. Tesise güneş panelleri yerleştirilerek elektrik elde edilecek.
EKAY Projesi kapsamında inşa edilecek olan tesis günlük ortalama bin 475 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak. Kentin çevresel sorunlarını çözme noktasında önemli bir işlevi yerine getirecek olan tesisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, nüfusa bağlı olarak kapasitesini artırmak için yatırımlar yapabilecek.

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