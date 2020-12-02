Trabzonspor yönetiminden, Diyarbakır'ın 'Trabzonsporlu köyüne' forma hediyesi

Trabzonspor yönetimi, bordomavili takıma olan sevgileri ile bilinen Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyündeki gençlere kentin plaka numarası olan 61 numaralı forma gönderdi.
Çınar'a bağlı Bağacık köyü, yıllardır Trabzonspor aşkıyla biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor camiasının da ziyaret ettiği köy, fanatikliği bir adım ileri taşıdı. Köyde hemen her ev Trabzonspor'un renkleri olan bordomaviye bürünürken, vatandaşlar son olarak köy okulunu da bordomavi yaptı.
Köyün Trabzonspor aşkı, kulüp yetkililerin bir kez daha dikkatini çekti. Trabzonspor yönetimi, hazırladığı formaları Bağacık köyüne gönderdi. Formalarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı. Trabzonspor formalarını giyen minik öğrenciler, yöneticilere teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.