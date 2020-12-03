Çırak olarak başladığı meslekte şimdi çalıştıracak çırak bulamıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Marangozlar Çarşısında tahta beşik üreten Özcan Asena, çırak olarak başladığı mesleğini 30 yıldır sürdürüyor. Mesleğin göz göre göre öldüğünü aktaran Asena, yetkililerin atölyeler açarak mesleklerinin yaşatılmasını istedi.

Sur ilçesindeki Marangozlar Çarşısı'nda tahta beşik üreten 42 yaşındaki Özcan Asena, çırak olarak başladığı mesleğini 30 yıldır sürdürüyor. Kentte tahta beşik üretimini yapan kendisiyle birlikte 3 ustanın kaldığını belirten Asena, ürettikleri beşikleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğini söyledi. Çıraklıktan başladığı mesleğini yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Asena, bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşiklere ilginin her geçen gün azaldığını vurguladı. Asena, "Eskisi gibi kimse pek beşikle ilgilenmiyor. Bir beşiği ancak 2 günde üretebiliyoruz. Sipariş üzeri genellikle yapıyoruz. Haftada 1 veya 2 tane satıyoruz. Tabii eskiden bu sayı daha fazlaydı. Artık bu işi yapan kişi sayısı çok az, nesil kalmadı. Yapıtlığımız bu beşikler çok sağlıklı. Ben de bu beşiklerde büyüdüm, bu sanat altın bir bileziktir. Gerçekten işi ehliyle yaparsa usta çok iyi gelir elde eder" dedi.



"Gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz"

Mesleklerinin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girmemesi için çalıştıklarını aktaran Asena, "Mesleğimiz unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girmemesi için çalışıp çabalıyoruz. Halkımıza da seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı sanata yönlendirin. Sanat altın bileziktir nereye giderse gitsin ekmeğini çıkarır. Devletimizin yetkili kurumlarına da seslenmek istiyorum. Büyük atölyeler açılması ve bizlerin orada gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştirelim, mesleğimiz ölüp gitmesini istemiyoruz" diye konuştu.

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