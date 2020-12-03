Diyarbakır'da Mehmetçik, engelli vatandaşlarla bir araya geldi

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşlara ziyaret gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Sur İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ilçeye bağlı Kırmasırt ve Karaçalı mahallelerinde bulunan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Askerler, engelli vatandaşlarla bir süre görüştükten sonra kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

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