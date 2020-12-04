Yürek burkan insan hikayesi: Doktoruna kurduğu turşuyu bu yıl kızı götürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yürek burkan insan hikayesi: Doktoruna kurduğu turşuyu bu yıl kızı götürdü

DHA

Yürek burkan insan hikayesi: Doktoruna kurduğu turşuyu bu yıl kızı götürdü


Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 3 ay önce yaşamını yitiren kalp hastası Azize Güler´in (63), 7 yıldır tetkik ve takibini yapan Dr. Cegerğun Polat için her yıl kurduğu turşuyu, bu kez kızı Berivan yaptı. Berivan Güler, Dr. Polat'a çalıştığı hastanede turşuyu teslim edip, "Annem öldü, turşuyu ben getirdim" dedi.
Bağlar ilçesinde 3 ay önce beyin kanaması geçirip yaşamını yitiren kalp hastası Azize Güler'in ardından yürek burkan bir insan hikayesi çıktı. 7 yıldır tetkik ve takibini yapan doktoru Cegerğun Polat'a her yıl düzenli olarak turşu götüren Güler, ölmeden önce çocuklarından yine turşu götürmeye devam etmelerini istedi. Güler'in kızı Berivan Güler de annesinin ölümünden sonra yaptığı 5 kiloluk turşuyu götürüp Dr. Cegerğun Polat'a teslim etti. Bu yürek burkan hikaye Cegerğun Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Polat, yaptığı paylaşımda, "Ne kötü günler. Uzun zamandır izlediğim hastam vefat etmiş. Her yıl turşu getirirdi. Kızına vasiyet etmiş. Kızı getirdi. Ölürken bile iyi olmayı başaran, fakirlik içinde yaşamasına rağmen paylaşmasını bilen yığınla onurlu insan var" ifadelerini kullandı. Polat'ın yaptığı bu paylaşım da takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı. 
'HER YIL EVİME NASIL YAPIYORSAM ONA DA TURŞU YAPIP GÖTÜRECEĞİM'
Güler'in kızı Berivan Güler (39), annesinin sağlık durumu nedeniyle bu yıl turşu yapamadığını, bunun üzerine turşuyu beraber hazırlayıp doktora götürmeyi planladıklarını anlatarak, "Anneme 'hem hastaneye gideriz hem de turşuyu götürürüm' dedim. Sonra annem fenalaştı. Beyin kanaması geçirdi. Hastaneye götürdük. Durumu kötü dediler. Sonra rahmetli oldu annem. Ben her şeyi hazırladıktan sonra turşuyu yaptım. Annem her sene götürdüğü gibi bu sene de isterdi götürmeyi. Vasiyetini yerine getireyim diye ben götürdüm. Eşimle beraber alıp götürdük. Ondan sonra hocaya annemin öldüğünü onun yerine turşuyu getirdiğimi söyledim. 'O getiremedi ben onun yerine getirdim' dedim. Dondu kaldı. O da beklemiyordu. Demek ki ömrü buraya kadardı. Onun için turşuyu alıp götürdüm. Her yıl götürürüm ona. Sağ olduğum sürece her yıl evime nasıl yapıyorsam ona da 5 kilo turşu yapıp götüreceğim" dedi.
'VASİYETİ ARADA KURULAN DOSTLUĞA VE PAYLAŞIMA DEVAMLILIK KILMAKTI'
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, hastası Azize Güler'in 7 yıldır çalıştığı hastanede tedavi gördüğünü ve daha önce çalıştığı kamu hastanesinde bir dönem tedavi ettiğini söyledi. Dr. Polat, bu süre zarfında Güler'le aralarındaki bağın güçlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kapak hastasıydı. Kapak hastalarıyla kardiyoloji doktorları arasında hep akraba olacakları söylenir. Çok sık gelip giderler. Tabi bir süre sonra iyi bir iletişimle hastayla bağınız güçleniyor. Bir süre sonra teyze veya amca diyorsunuz. Yaş farkı gözeterek abla da deniyor. Ancak sık görmek, temas ve sık geçirilen zaman sizi yakınlaştırıyor. Azize Teyze ile de böyle bir bağımız oldu. Bu duyguyu bana çok yoğun yaşattı. Öyle bir paylaşım yapma gereği duydum. Son 34 yıldır bana turşu getiriyordu. Çok da güzel yapıyordu. Ne yazık ki vefat etmiş ve bunu bana kızı getirdi. Onu kaybetmiş olmanın verdiği acı çok içimde hissettiğim bir şeydi. O paylaşım bir şekilde insanlar tarafından hissedilmiş oldu. Azize Teyze´nin yaptığı şey sadece benim için de yapılmış bir şey değildi. Yazdığım yazıda da söyledim. Dostluğa ve paylaşıma dair bir şeydi. İnsanlar bunu hatırladı ve gördü. İnsanlar geri dönüş yaptığında hissettikleri aslında buydu. Benim duygularım da öyleydi. Bu paylaşım hedefine ulaşmış oldu. Azize Teyze´nin vasiyet ettiği şey sadece bir turşu getirmek meselesi değildi. Vasiyet ettiği şey arada kurulan dostluğa ve paylaşıma devamlılık kılmaktı."
Azize Güler'in eşi Mehmet Güler de 50 yıllık hayat arkadaşının, doktorunu çok sevdiğini ve her yıl turşu götürdüğünü söyledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR
2020-12-04 09:45:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 416 gümüş sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait ...
Kaymakam Beşikci'den anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci'den anlamlı ziyaret
Diyarbakır atık su arıtma tesisi Dicle Nehrine nefes aldıracak
YEREL HABERLER Diyarbakır atık su arıtma tesisi Dicle Nehrine nefes ...
Silvan'da Engelliler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Silvan'da Engelliler Günü etkinliği
2. Lig: Amedspor: 3 - İnegölspor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Amedspor: 3 - İnegölspor: 1
Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla yenileyerek mağdur aileye teslim etti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla ...
Diyarbakır'da Mehmetçik, engelli vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Mehmetçik, engelli vatandaşlarla bir ...
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün ...
Sağlık çalışanları, Diyarbakır'da duvara resmedildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları, Diyarbakır'da duvara resmedildi
Bismil Belediyesi ilçeye kütüphane yapacak
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi ilçeye kütüphane yapacak
Basketbol takımlarına malzeme desteği
YEREL HABERLER Basketbol takımlarına malzeme desteği
Bismil’de Geleceğe Nefes Tohumları Projesiyle 20 bin kızılçam tohumu dağıtılacak
YEREL HABERLER Bismil’de Geleceğe Nefes Tohumları Projesiyle 20 bin ...
'Sanat sokakta' sanatçıları sağlık çalışanlarını duvara çizdi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Biz esas sıkıntılı süreci temmuz ve ağustos ayında geçirmiştik. Türkiye’nin genelinde bir ikinci dalgadan bahsediliyor. Biz son iki haftadır stabil gidiyoruz"
YEREL HABERLER 'Sanat sokakta' sanatçıları sağlık çalışanlarını ...
Başkan Beyoğlu’ndan Engelliler Gününde anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan Engelliler Gününde anlamlı ...
Şehit yakınları ve gazilerden CHP’li Özel’e tepki
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden CHP’li Özel’e tepki
HDP önündeki ailelerden, çocukları terörün elinde olan ailelere 'Bize katılın' çağrısı
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerden, çocukları terörün elinde ...
Çırak olarak başladığı meslekte şimdi çalıştıracak çırak bulamıyor
YEREL HABERLER Çırak olarak başladığı meslekte şimdi çalıştıracak ...
Diyarbakır'da 2 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2 köy karantinaya alındı
3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Ofspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Ofspor: 1
Trabzonspor yönetiminden, Diyarbakır'ın 'Trabzonsporlu köyüne' forma hediyesi
YEREL HABERLER Trabzonspor yönetiminden, Diyarbakır'ın ...
Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık ...
Mardinli çiftin 12 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır’da son buldu
YEREL HABERLER Mardinli çiftin 12 yıllık çocuk hasreti Diyarbakır’da ...
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da ...
HDP önündeki aileler, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, çocuklarını terörün elinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X