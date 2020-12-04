Diyarbakır'da 416 gümüş sikke ele geçirildi

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 416 gümüş sikkeyi 400 bin TL'ye satmak isteyen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silvan ilçesinde, bazı şüphelilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri 400 bin TL'ye satmak için müşteri aradığını belirledi. Takibe alınan 4 şüpheli, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerleri ile araçlarında yapılan aramalarda farklı dönemlere ait 416 gümüş sikke ele geçirildi. Sikkeler, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2020-12-04 09:46:35
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