Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde retina cerrahisi başarıyla uygulanıyor

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Türkcü, müdahale edilmediği takdirde körlükle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara hastanelerinde uzman kadro eşliğinde başarılı bir şekilde müdahale ettiklerini söyledi.

Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Türkcü, gözlerin kendilerini dış dünya ile buluşturan en önemli duyu organı olduğunu vurguladı. Zamanında müdahale edilemeyen göz hastalıklarının görme yetisinin tamamen kaybolması ile sonuçlanabileceğini belirten Doç. Dr. Türkcü, “Tedavinin başarısını belirleyen temel etmenler, erken tanı ve doğru tedavi şeklidir. Özel Bower Hastanesinde göz hastalıkları tedavilerini uzman bir kadro ve ileri tetkik cihazları ile yapıyoruz” dedi.

Retina hastalıklarına erken müdahale etmenin önemini dile getiren Doç. Dr. Türkcü, özellikle retina cerrahisinin göz hastalıkları uzmanlığı dışında bu alanda özel olarak uzmanlaşmış göz cerrahları tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Türkcü, “Retina tabakası, gözün içine giren ışığı algılayan milyonlarca sinir hücresinden oluşur. Bu hücreler ışığı algılayarak görme siniri ile beyindeki görme merkezine iletirler. Retinadaki sinir hücreleri hasara uğradığında kalıcı görme kayıpları meydana gelebilir. Bu yüzden retinadaki hasarı erken fark etmek ve doğru bir tedavi uygulamak hayati önemdedir” diye konuştu.



En sık karşılaşılan retina hastalıkları

En sık karşılaşılan retina hastalıklarını sıralayan Doç. Dr. Türkcü, “Sarı nokta hastalığı olarak bilinen hastalık bunlardan biridir. Genelde görmede azalma ve kırık görme şikayeti olan yaşı ilerlemiş hastalarda karşımıza çıkar. Diyabet hastalığı maalesef ki gözde en çok hasara yol açan sistemik bir hastalıktır. En fazla hasarı da retinada yapar. Yine retina damar tıkanıklıkları özellikle hipertansiyon hastalarında karşımıza çıkan bir tablodur. Retina tabakalarında ayrışma ve yırtıklarında ise hasta şimşek çakması, görmede azalma, gölgelenme ve uçuşan sinekler görme şikayeti ile başvurur. Bunların dışında travmalar, göze yabancı cisimler girmesi, göz içi iltihaplar gibi durumlar da retina hastalıklarına yol açan etmenlerdir” şeklinde konuştu.



“Retina cerrahisi alanında uzman göz cerrahlarınca yapılmalı”

Retina cerrahisinin alanında uzman göz cerrahları tarafından yapılması gerektiğini bildiren Doç. Dr. Türkcü, “Retina cerrahisi, gözün arka kısmında bulunan jel kıvamındaki vitreus denilen maddenin alınması ve retinadaki sorunlara cerrahi olarak müdahale edilmesini sağlayan bir mikrocerrahi yöntemidir. Özel ekipmanlarla göz duvarında açılan 3 adet delikle göz içine girilmektedir. Özel kesicilerle vitreus maddesi boşaltılmakta olup gerekli onarımlar yapıldıktan sonra göz içi sıvı, hava, gaz veya silikon adı verilen maddeler ile doldurulmaktadır. Retina ameliyatları özellikle bu cerrahi alanında eğitim görmüş göz cerrahları tarafından uygulanmaktadır. Hastanın kataraktı varsa veya ameliyatın başarısı için gerekiyorsa aynı seansta katarakt cerrahisi de yapılabilir. Ameliyat sonrası da hastayı dikkatle takip ediyoruz. İyileşmeyi hızlandırmak için hastayı bilgilendiriyoruz. Hastanın durumuna göre belli bir süre yüzüstü yatış veya rakımı yüksek yerlere çıkmaması gibi önerilerde bulunuyoruz” dedi.



Hangi belirtiler retina hastalığının göstergesi olabilir

Bulanık görme, bir yere bakarken bazı alanları bulanık, soluk görme, renk tonlarını iyi seçememe, iki gözün görmesi arasında fark olması, düz çizgileri eğrihareketli şekilde görme, karanlıkta ışık parlamaları hissetme gibi belirtilerin retina hastalıklarına işaret edebileceğini aktaran Doç. Dr. Türkcü, “Tek gözünüzü kapatarak gözleriniz arasındaki görme farkını ölçerek kendinize basit bir test uygulayabilirsiniz. Saydığımız belirtileri hissediyorsanız, vakit kaybetmeden bir göz uzmanına başvurmalısınız. Dünyadaki tüm güzellikleri görmek için göz sağlığımız çok değerlidir, titizlikle korumalıyız” diye konuştu.

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