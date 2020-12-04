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56 saatlik kısıtlama öncesi Diyarbakır caddelerinde yoğunluk

DHA

56 saatlik kısıtlama öncesi Diyarbakır caddelerinde yoğunluk


Mehmet Mucahit CEYLANSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar pazar yerleriyle alışveriş mekanlarında yoğunluk oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile bu akşam 21.00'da başlayacak ve Pazartesi sabahı sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar pazar yerleri ve alışveriş mekanlarında yoğunluğa neden oldu. Sosyal mesafenin dikkate alınmadığı cadde ve sokaklarda polis ve zabıta ekipleri işyerlerinde denetimlerini sıklaştırırken vatandaşlara da koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu. Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin süreceğini duyurdu. Kararda ayrıca, kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak üzere ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın yerde alışveriş yapabilecekleri belirtildi. 
EN ÇOK GIDA ALIŞVERİŞİ YAPILDI
Özellikle Sur ilçesinde bulunan Gazi Caddesi'nde yoğunluk gözlenirken, vatandaşlar 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle eksik olan gıda ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yaptıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serhat ÖZDEMİR
2020-12-04 16:08:09

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