DÜ’den 2 akademisyen, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

Stanford Üniversitesinden John Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmada dünyanın en etkili bilim insanlarının listesi oluşturuldu. Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erol Kılıçkap ve Prof. Dr. İbrahim Kaya yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, bilim insanlarının yayın sayıları, atıf sayıları, hindeksi, yazar sıralamaları, dergilerin çeyrek değerleri gibi farklı değişkenler kullanılıp bilimsel etki endeksi kullanılarak oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı. Yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen ve dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanının 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütüldü ve Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlandı. Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erol Kılıçkap ve Prof. Dr. İbrahim Kaya yer aldı.

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