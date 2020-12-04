Diyarbakır'da kısıtlama denetimleri başladı Alkollü sürücüye bin 228 TL ceza verildi ve 6 ay sürücü belgesine el konuldu

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlamayla birlikte denetimler de başladı, uygulamaya uymayanlara cezalar kesildi.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibariyle Diyarbakır'da da sokaklar boş kaldı, vatandaşlar evlerine çekildi. Polis ekipleri tarafından Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde uygulama yapıldı. Uygulaya takılan bir vatandaşın hal ve hareketinden şüphelenen trafik polisi alkol testi yaptı. Alkol sınırını aştığı tespit edilen vatandaşa bin 228 lira para cezası ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alındı.

Öte yandan kente Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinde uyarı anonsları yapıldı.

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