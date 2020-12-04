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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden üç dilde korona virüs uyarısı

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden üç dilde korona virüs uyarısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinde hazırladığı korona virüs ile ilgili tedbir ve bilgilendirmeleri zabıta araçlarıyla anons ederek vatandaşları uyarıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının yayılımını azaltmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, korona virüs tedbirlerini vatandaşlara hatırlatmak amacıyla Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinde hazırlanan uyarıları anons ediyor. Maske ve mesafe kurallarına uyulması başta olmak üzere hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili bilgilendirmeler yapıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Daire Başkanı Baran İpekyüz, ''Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın ilgili genelgesi kapsamında vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak adına tedbir ve denetimlerimizi büyük titizlikle sürdürüyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde yoğunluğun fazla olduğu yerlerde maske, mesafe ve sigara denetimi yaparak, vatandaşlara kuralları hatırlatmak amacıyla ekiplerimiz zabıta araçlarıyla kent merkezinde sürekli Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslar yapıyor. Vatandaşlarımızın salığı bizim önceliğimiz. İş yerlerimizde, toplu kullanım alanlarımızda, caddelerde, meydanlarda belirlenen kurallara lütfen uyalım. Maske kullanılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için çok önemli. Bu bilinçle hareket edelim. Vatandaşlarımızdan bilinçli bir şekilde maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını bekliyoruz" dedi.

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