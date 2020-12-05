3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi

DHA

3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi


Burak EMEKSerdar SUNAR/ÇÜNGÜŞ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde, baba mesleği ayakkabı tamirciliğini 40 yıldır sürdüren Ebubekir Akkaya (49), 3 yıl önce yolda gördüğü bir ayağı kesik kedinin bakımını üstlenip, iş yerinde beslemeye başladı.  'Çolak'ı sahiplendikten sonra günlük gelirinin bir kısmını da dükkanın önüne gelen kediler için harcayan Akkaya, "Dışarıdaki kedileri gördükçe içim sızlıyor. Her şeyi kendi cebimden harcıyorum. Her gün 4050 TL arasında harcama yapıyorum. Sabah, öğlen ve akşam kediler buraya gelir" dedi.
Çüngüş ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ebubekir Akkaya, baba mesleği ayakkabı tamirciliğini 40 yıldır Cumhuriyet Meydanı'ndaki kendisine ait iş yerinde sürdürüyor. 3 yıl önce bir sabah iş yerini açtıktan sonra fırına ekmek almaya giden Akkaya, yolda aksayarak yürüyen bir ayağı kesik kediyi gördü. Bu duruma üzülen Akkaya, kediyi alıp iş yerine götürerek bakımını yaptı. Sokağa tekrar salamadığı ve her gün düzenli olarak beslediği kediyle arasında bağ oluşan Akkaya, iş yerinin önüne de bir kulübe yaptı. 'Çolak' ismini verdiği kediden sonra sokak hayvanlarına ve özellikle kedilere olan bakışı değişen Akkaya, gelirinin bir kısmını onlara harcamaya başladı. Günde 30'a yakın kedinin iş yerine geldiğini belirten Akkaya, daha fazla hayvanı beslemek için hayvanseverlerden özellikle mama desteği bekliyor. 
'SABAHLARI BENİ BEKLİYORLAR'
3 kuşaktır ayakkabı tamirciliği yaptıklarını ifade eden Akkaya, 3 yıl önce kedinin ayağını kopuk olarak gördüğünde kendisini kötü hissettiğini anlatarak, "Aldım, getirdim buraya. 12 kedi derken 1520 oldu. Her şeyi kendi cebimden harcıyorum. 4050 TL arasında harcama yapıyorum. Sabah, öğlen ve akşam kediler buraya gelir. Yemeklerini yedikten sonra giderler. Hayvanseverlerden mama istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Dışarıda oldukları için içim sızlıyor, dayanamıyorum, alıyorum, cebimden harcıyorum. Sağ olsun geçen dönem kaymakam bey mama verdi. Sabahları geldiğimde kediler beni bekliyorlar. Sanki, 'nerede kaldın' dercesine bakıyorlar" dedi.
'HAYVAN SEVGİSİNİ BİZ DE ÖĞRENDİK VE ALIŞTIK'
Esnaf komşusu Mehmet Demir de ilk başlarda Akkaya'ya kedileri beslediği için kızdıklarını ama sonra alıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:
"Günde yaklaşık 30 kedi geliyor. Alıştık bu duruma tabi. Hepimiz şaşırıyoruz. Gelenler 'bu ne' diyor. Çarşının içerisinde dükkanda kedi olur mu? diyorlar. Hayvan sevgisini biz de öğrendik."  DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Çüngüs Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-12-05 09:58:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden üç dilde korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden üç dilde korona ...
Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı
Diyarbakır'da kısıtlama denetimleri başladı Alkollü sürücüye bin 228 TL ceza verildi ve 6 ay sürücü belgesine el konuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlama denetimleri başladı Alkollü ...
Dicle Üniversitesi Hastanesi ‘HES’ kodu uygulamasına geçti
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesi Hastanesi ‘HES’ kodu uygulamasına ...
DÜ’den 2 akademisyen, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
YEREL HABERLER DÜ’den 2 akademisyen, dünyanın en etkili bilim ...
Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve desteği
YEREL HABERLER Pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze meyve ...
56 saatlik kısıtlama öncesi Diyarbakır caddelerinde yoğunluk
YEREL HABERLER 56 saatlik kısıtlama öncesi Diyarbakır caddelerinde ...
HDP önündeki çadır çocukları dağa kaçırılan ailelerin umudu oldu Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ: "Bu çadır hepsine ışık oldu, umut oldu, hepimiz ilk günden beri ölümü göze aldık gelip burada oturduk. Hepimiz kararlıyız, evlatlarımızı almadan gitmeyiz"
YEREL HABERLER HDP önündeki çadır çocukları dağa kaçırılan ailelerin ...
Tırnak yeme alışkanlığı protez tırnakla son bulacak
YEREL HABERLER Tırnak yeme alışkanlığı protez tırnakla son bulacak
Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde retina cerrahisi başarıyla uygulanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde retina cerrahisi ...
Diyarbakır'da bir köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir köy daha karantinaya alındı
Diyarbakır'da 416 gümüş sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 416 gümüş sikke ele geçirildi
Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı
Yürek burkan insan hikayesi: Doktoruna kurduğu turşuyu bu yıl kızı götürdü
YEREL HABERLER Yürek burkan insan hikayesi: Doktoruna kurduğu ...
Diyarbakır’da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 416 gümüş sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait ...
Kaymakam Beşikci'den anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci'den anlamlı ziyaret
Diyarbakır atık su arıtma tesisi Dicle Nehrine nefes aldıracak
YEREL HABERLER Diyarbakır atık su arıtma tesisi Dicle Nehrine nefes ...
Silvan'da Engelliler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Silvan'da Engelliler Günü etkinliği
2. Lig: Amedspor: 3 - İnegölspor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Amedspor: 3 - İnegölspor: 1
Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla yenileyerek mağdur aileye teslim etti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla ...
Diyarbakır'da Mehmetçik, engelli vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Mehmetçik, engelli vatandaşlarla bir ...
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün ...
Sağlık çalışanları, Diyarbakır'da duvara resmedildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları, Diyarbakır'da duvara resmedildi
Bismil Belediyesi ilçeye kütüphane yapacak
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi ilçeye kütüphane yapacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X