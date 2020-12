Huzur-Sen’den 112 acil sağlık hizmetlerine ziyaret

HuzurSen Diyarbakır İl Başkanlığı 17 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

HuzurSen Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün ve yönetim kurulu 17 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Karakaş, Başkan Yardımcısı Dr. Fırat Uykar, 112 Acil komuta merkezi ve UMKE ekibine ziyarette bulundu. Bu haftanın her türlü zor şartlarda görevlerini fedakarca ve başarı ile yerine getiren hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücülerinin, hayatlarını can kurtarmaya adamış kahramanların haftası olarak nitelendirdiklerini aktaran İl Başkanı Ahmet Böçkün, insana verilen bu kutsal hizmetin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi. Böckün, “HuzurSen il yönetimi olarak ayrıca görevleri sırasında canlarını hiçe sayarak can kurtarmayı görev sayıp 112 sağlık hizmetlerinde şehit olmuş arkadaşlarımızın da ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Pandemi dolayısıyla filyasyon ekiplerinde görevlerinin zorluklarına ek sürecin zorluğunu yaşayan 112 sağlık hizmetlerinde çalışan tüm arkadaşlarımızın Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını en içten dileklerimle kutlar başarılarının devamını dilerim. Görevleri başında şiddete maruz kalan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Şiddetin her türlüsüne karşı olup kınadıklarını ve etkin caydırıcı tedbirlerin hızla uygulamaya geçmesi gerek” dedi.

Dr. Hakan Karakaş’ta sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu ve laboratuvar, hastane ve acil sağlık hizmetlerinin tamamı özellikle pandemi sürecinde önemi tekrar görüldüğünü aktararak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sivil toplum örgütlerinin önemli olduğunu ve fikir alışverişine, çözüm odaklı yaklaşımlara kapılarının açık olduğunu belirtti.

