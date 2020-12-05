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Evlat nöbetine kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler

DHA

Evlat nöbetine kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler


Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlat nöbetini kaldıkları otelde sürdürdü. 177 ailenin 461'inci gününe giren eylemde, 2015'te 17 yaşındayken kaçırılan kalp hastası oğlu Eren Yalçın için yer alan Fadime Aksu, "HDP'liler ne yaparsa yapsın korkmuyorum. Korksaydım buraya gelmezdim. Çocuğumu onlara yedirtmeyeceğim" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'ÇOCUĞUMU ONLARA YEDİRTMEYECEĞİM'
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle HDP il binası önünde tuttukları evlat nöbetine kaldıkları otelde devam eden aileler, çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı. 2015'te kaçırılan oğlu Eren Yalçın için Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen Fadime Aksu, hiçbir zaman yılmayacağını belirterek, çocuğunu almadan gitmeyeceğini söyledi.
Oğluna da kaçıp teslim olması yönünde çağrıda bulunan Aksu, "Kısıtlama olduğu için kaldığımız yerde eylemimize devam ediyoruz. Hiçbir zaman yılmayacağız. Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. HDP'liler ne yaparsa yapsın korkmuyorum. Korksaydım buraya gelmezdim. Çocuğumu onlara yedirtmeyeceğim. Eren, beni duyuyorsan bak ben buralardayım. Sen beni bu kadar mı seviyorsun? Ben sizi nasıl büyüttüm? Askerimize, polisimize güven. Onlar sizin kafanızı karıştırıyor. Sizi hapse atacaklar diye yalan söylüyorlar, inanma. 20 ailenin çocuğu teslim oldu. Sen de dön yavrum. Kim varsa orada el ele tutuşup, dönün gelin. Onlar o kadar vicdansız ki 7 yaşında, 9 yaşında çocuğu götürdüler. Onlarda merhamet duygusu yok. Ben Diyarbakır'dayım seni almadan gitmeyeceğim" dedi.
KAÇIRILAN KIZINA KAÇMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan Esmer Koç da şunları söyledi:
"Kızım, PKK yandaşı akrabam olan 4 kişi tarafından kaçırıldı. Kızımın peşine düştük. Kaçırıldığı arabayı bulduk ancak kızım yoktu arabada. Onlar hakkında şikayetçi olduk. Allah devletimizden razı olsun, o 4 kişi cezaevinde. En ağır ceza neyse o cezayı versinler. Kızım seni kandırdılar, seni sattılar. Gel orada kalma. Orası senin yerin değil. Ben senin içi Diyarbakır'a gelmişim. Bir buçuk senedir bu eylemdeyim. Ben seni istiyorum, kapım ve ciğerim sana açıktır. Onların elinden kaç ve devletimize teslim ol. Her yerde askerimiz ve polisimiz var. Orada durma."
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-12-05 13:55:59

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