Diyarbakır'da, ciğercilerde mangallar boş kaldı



Mehmet Mucahit CEYLANSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sadece paket servisi yapabilen ciğercilerin mangalları boş kaldı. Tarihi Sur ilçesinde ciğercilik yapan işletme yetkilisi Hasan Vuran, gün boyunca sadece 5 paket servisi yaptıklarını belirterek, "Eğer yarın bu şekilde devam ederse hafta sonları kapatmayı düşünüyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi sabahı sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokantalar 08.00 ile 17.00 saatleri arasında paket servisiyle hizmet verecek. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sadece paket servisi yapabilen ciğercilerin mangalları da kısıtlamayla birlikte boş kaldı. Tarihi Sur ilçesinde ciğercilik yapan işletme yetkilisi Hasan Vuran, gün içinde sadece 5 paket servis yaptıklarını söyledi.

'YARIN DA BU ŞEKİLDE OLURSA HAFTA SONLARI KAPATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Aynı durumun kısıtlamanın ikinci günü de devam etmesi halinde hafta sonları işletmelerini açmayı düşünmediklerini aktaran Vuran, "Eskiden ciğer mangalımız doluyken şuan sadece bir porsiyon ciğer pişiyor. Pandemiden dolayı müşteri alamıyoruz, sadece paket servisimiz var. Sabah 08.00'dan beri açığız. Saat 15.00 ve şu ana kadar 5 paket satışımız gerçekleşti. 2 saat sonra da yasak kapsamında kapatacağız. Hafta içi ortalama 50 paket servisimiz oluyordu" diye konuştu.

'HAFTA İÇİ İLE HAFTA SONU ARASINDA YÜZDE 50 FARK VAR'

Tarihi ilçede hizmet veren bir başka işletmeci Şeyhmus Kaplan da hafta içi ile hafta sonu arasında yüzde 50 bir fark olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hafta içi ile hafta sonu arasında yaklaşık olarak yüzde 50 bir fark var. İşlerimiz pandemiden dolayı kötüydü, hafta sonu daha kötü oldu."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serhat ÖZDEMİR

2020-12-05 18:02:18



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