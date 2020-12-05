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Kedinin arka ayaklarını kestiler

DHA

Kedinin arka ayaklarını kestiler


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da aile hekimi Esra Cebe, oturduğu apartmanın bodrum katında site sakinleriyle beraber besledikleri kedilerden birinin arka ayaklarını kesik halde buldu. 'Melek' adını verdikleri kediyi veterinere götüren Cebe, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için şikayetçi oldu.
Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin sakinleri, bodrum katta sokak kedilerini beslemeye başladı. Site sakini olan aile Hekimi Esra Cebe, hayvanları beslemek için dün öğlen saatlerinde bodrum kata girdiğinde 'Melek' adını verdikleri kedinin iki ayağını kesik halde buldu. Sitenin yakınında bulunan veteriner kliğine götürülen kediye, Veteriner Hekim Nurhan Kahraman ve Veteriner Sağlık Teknikeri Tuba Göklü tarafından müdahale edildi. Ameliyat edilen kedi, gözlem altında tutulurken aile hekimi Cebe karakola giderek şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, kedi için de taburcu olduktan sonra yürüyebilmesi için yürüteç ayarlandı. 
Olayı anlatan Cebe, kedinin doğduğundan beri bodrum katta beslendiğini ve babasının da yardımıyla büyüttüklerini belirterek, "Önceki gün de oynuyordu, koşuyordu. Dün öğlen saatlerinde bodruma indiğimde kedinin ayaklarının kesik olduğunu gördüm. Toz toprak kaplamıştı. Hemen kliniğe getirdim ve ameliyata aldılar. Veteriner hekim bunun bir bıçak kesiği olduğunu söyledi. Araba motoruyla olacak bir kesik değildir. Ben de kedi ameliyattayken siteye gittim, ayak parçalarını aradım ama yoktu. Kan izlerini takip ettim. Kedilerin bodruma giriş çıkış yaptıkları yerde kan izi gördüm. Ama onun dışında dışarıda bulamadım. Güvenlik kayıtlarını inceledim. Saat 18.00 civarında oralarda sağlıklı gezerken gördüm. Kamera açısından çıktı ve görmedim. Daha sonra 155'i arayarak ihbarda bulundum. Bugün de ifade verdim. Polislerle beraber güvenlik kameralarını inceledik. Kedinin de başka açıdan karelerini gördük ama yan siteye gittiğini tespit ettik. Oranın da güvenlik kamerası çalışmıyor ama halen takipteyiz, kan izi arıyoruz. Kedimizin kalçadan itibaren bacakları yok" dedi.
'TEDAVİDEN SONRA KEDİYE EMNİYETİN AYARLADIĞI YÜRÜTEÇ TAKILACAK'
Veteriner Hekim Nurhan Kahraman da ilk başta trafik kazası diye düşündüklerini ifade ederek, "Kedinin kas yapısının çok da bozulmadığını gördük. Motora sıkışsaydı veya trafik kazası olsaydı illa bir motor yağı ya da kokusu olurdu ama öyle olmadığı çok barizdi. Kedi geldiğinde şoktaydı zaten. Serum taktık, ameliyatını yaptık. Dün akşam gözlem altındaydı. Şu anda iyiye doğru gidiyor. 15-20 günlük tedaviden sonra ona emniyet güçlerince ayarlanan bir yürüteç takılacak. Biz klinik olarak elimizden geleni sürekli yapıyoruz. Ücretsiz bir şekilde tedavilerini yapıyoruz ama bundan sonraki süreçte de sokak hayvanlarına bir şey olmaması adına hayvan hakları yasasının çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, arka iki ayağı kesilen kedinin olaydan önce sağlıklı bir şekilde site içerisinde yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-12-05 18:20:55

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