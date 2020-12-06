Evlat nöbetindeki ailenin evi yakılmak istendi



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, oturdukları eve yönelik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakma girişiminde bulunulduğu iddia etti. Ayşegül Biçer, ev yakma girişiminden terör örgütü PKK ve HDP'yi sorumlu tutarak, "Defalarca tehdit edildim. Artık bizi diri diri yakmayı hedeflemişler. O kadar aşağılık insanlar ki evde 2 kız çocuğunun olduğunu biliyorlar. Onları önce Allah'a sonra devletime havale ediyorum" dedi.

Çocuklarının HDP aracılığıyla PKK'ya götürüldüğünü iddia eden 177 aileden bazıları, eylemlerini 462'nci günde de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kaldıkları otellerde bazıları da evlerinde sürdürüyor. 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğulları Mustafa için evlat nöbeti tutan Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, Bağlar ilçesindeki evlerine yönelik dün gece yakma girişiminde bulunulduğu iddia etti. Evde koku gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde perdenin alev aldığını gördüğünü söyleyen kanser hastası Ayşegül Biçer, bu girişimden terör örgütü PKK ve HDP'yi sorumlu tuttu. Biçer, "Yatacağım sırada büyük kızım seslendi, 'Anne duman kokusu geliyor' dedi. Kullanmadığımız odanın balkonunda içeri girilip, kapı açılarak perde ateşe verilmiş. Kapı da yanmış. Etrafı kontrol ettiğimde odamda alevler yükseliyordu. Hemen gidip su getirdim, çığlık attım. Küçük kızım ağlayıp titremeye başladı. O sırada eşim, güvenlik güçlerine haber verdi. Onlar da gelip gerekeni yaptılar. Bunu bana yapan PKK ve uzantısı HDP'dir. Bunu çok iyi biliyorum. Defalarca tehdit edildim. Artık bizi diri diri yakmayı hedeflemişler. O kadar aşağılık insanlar ki evde iki kız çocuğunun olduğunu biliyorlar. Onlara bunu yaşatmaya hakları yok. Hem evlatlarımıza el koyuyorlar hem de gelip bize bunları yaşatıyorlar. Onları önce Allah'a sonra devletime havale ediyorum. Devletimin gerekeni yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Biçer ailesinin evinde yaptıkları inceleme sonucu olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2020-12-06 11:28:20



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