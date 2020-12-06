Burçlar işlevsel hale getirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burçlar işlevsel hale getirilecek

İHA

Burçlar işlevsel hale getirilecek

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatları ile kentte bulunan tarihi burçlar, işlevsel hale getirilecek.
Vali Karaloğlu, sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı ilk günde, şehrin tarihi ve merkezi noktalarında yürütülen çalışmalara yönelik incelemelerde bulundu. İlk incelemesine, Elazığ yolunda devam eden çalışmaların yapıldığı alanı denetleyerek başlayan Vali Karaloğlu, yürütülen yol, kavşak ve peyzaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sonrasında incelemelerini Diyarbakır’ın en merkezi ve tarihi alanlarından birisi olan Dağkapı’da sürdüren Vali Karaloğlu, hem meydan ve çevresinde hem de yine Dağkapı Meydanında vatandaşların uğrak alışveriş yerlerinden olan Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısında denetimlerde bulundu. İncelemeleri esnasında Karaloğlu, Dağkapı ve çevresini, sahip olduğu değerlerle birlikte yeniden konumlandırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

Burçlar müze ve kültür merkezi olacak
Ardından ihya çalışmaları tüm hızıyla devam eden tarihi surlarda bulunan bir, 2 ve 5 No’lu burçları da ziyaret eden Karaloğlu, yetkililerden burçların daha işlevsel hale getirilmesini istedi. Diğer tüm burçlarda olduğu gibi Tek Beden burcunun da korunmayı ve yaşayan bir mekan olarak geleceğe aktarılmayı beklediğini ifade eden Vali Karaloğlu, yetkililere, burcun kültür ve turizm alanına kazandırılmasına dönük gereken her şeyin yapılması talimatını verdi. 1 ve 2 No’lu burçlarla incelemelerine devam eden Vali Karaloğlu, mimari tasarımıyla göz dolduran bu iki önemli değerin yaşatılarak, diğer burçlarda olduğu gibi bu burçların da işlevsel hale getirileceğini belirtti. Vali Karaloğlu, bu amaçla burçların hat müzesi, sanat galerisi aynı zamanda kültür, sanat kurslarının da yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini ifade ederek 1 ve 2 No’lu burçların müze ve kültür merkezi olarak yeniden fonksiyonlandırılacağını söyledi. Öte yandan Vali Karaloğlu, restorasyonu tamamlanan tüm burçların turizme kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Akademi Lisesi yeni döneme yetiştirilecek
Burçlardaki incelemelerinin sonrasında Diyarbakır’ın en önemli caddelerinden Hz. Süleyman ve Gazi caddelerinde de incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bol bol sohbet eden Vali Karaloğlu, esnaflara işlerinde kolaylıklar dileyerek, hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.
Ardından Vali Karaloğlu, Hz. Süleyman Caddesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam eden ve bin metrekare alan üzerine inşa edilerek bin 500 öğrenciye hizmet verecek Akademi Lisesinde incelemelerini sürdürdü. Vali Karaloğlu, Akademi Lisenin, 2020 2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine yetiştirilmesi istedi.
Gün boyu süren incelemelerinin ardından çalışmalarına devam etmek üzere İçkale’ye geçen Vali Karaloğlu, alanda çiçek dikimi yapan görevlilerin çalışmalarına bizzat katılarak destek oldu. İncelemeler boyunca Karaloğlu’na, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Vedat Güngör ile Daire Başkanları eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı Terör örgütü PKK, evlat nöbetindeki Biçer ailesini 7’nci kez öldürme girişimde bulundu
YEREL HABERLER Gözü dönmüş teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri ...
Yenişehir Belediyesi dar gelirli aileler için üretime devam ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi dar gelirli aileler için üretime ...
Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde ...
Evlat nöbetindeki ailenin evi yakılmak istendi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailenin evi yakılmak istendi
Bağlar’da 9 aylık asfaltlama maratonu tamamlandı
YEREL HABERLER Bağlar’da 9 aylık asfaltlama maratonu tamamlandı
İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı
YEREL HABERLER İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı ...
Diyarbakır’da vahşet: Kedinin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar
YEREL HABERLER Diyarbakır’da vahşet: Kedinin ayaklarını kesip büyü ...
Kedinin arka ayaklarını kestiler
YEREL HABERLER Kedinin arka ayaklarını kestiler
Diyarbakır'da, ciğercilerde mangallar boş kaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, ciğercilerde mangallar boş kaldı
Diyarbakır’da hayat durdu ama hizmet durmadı Vali Karaloğlu, Elazığ Caddesi’nde çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hayat durdu ama hizmet durmadı Vali ...
Diyarbakır’da kısıtlama saatinde taşlı sopalı ev bastılar: 20 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kısıtlama saatinde taşlı sopalı ev ...
Evlat nöbetine kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler
YEREL HABERLER Evlat nöbetine kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde ...
Sokağa çıkma kısıtlaması da evlat nöbetindeki ailelere engel olamadı Evlat nöbetindeki anne ve babalar, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı Evlat nöbetine gidemeyen aileler, eylemini kaldıkları otelde devam ettiriyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması da evlat nöbetindeki ...
Diyarbakır’da kısıtlamada can dostları unutulmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kısıtlamada can dostları unutulmadı
PKK elebaşlarının postacısı Diyarbakır'da yakalandı
YEREL HABERLER PKK elebaşlarının postacısı Diyarbakır'da yakalandı
Kısıtlamayla sessizliğe bürünen Diyarbakır, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kısıtlamayla sessizliğe bürünen Diyarbakır, havadan ...
Huzur-Sen’den 112 acil sağlık hizmetlerine ziyaret
YEREL HABERLER Huzur-Sen’den 112 acil sağlık hizmetlerine ziyaret
Diyarbakır’da hacizli aracı parçalayıp boş araziye bıraktılar
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hacizli aracı parçalayıp boş araziye ...
Sabahın ilk ışıklarına kadar Diyarbakır’da denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Sabahın ilk ışıklarına kadar Diyarbakır’da denetimler ...
Parçalara ayırdığı hacizli aracını icra yoluyla satın alma planını jandarma bozdu
YEREL HABERLER Parçalara ayırdığı hacizli aracını icra yoluyla satın ...
3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine bakışını değiştirdi
YEREL HABERLER 3 yıl önce sahiplendiği 'Çolak', sokak kedilerine ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden üç dilde korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden üç dilde korona ...
Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlama, 3 dilli anonsla başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X