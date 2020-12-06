Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatları ile kentte bulunan tarihi burçlar, işlevsel hale getirilecek.

Vali Karaloğlu, sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı ilk günde, şehrin tarihi ve merkezi noktalarında yürütülen çalışmalara yönelik incelemelerde bulundu. İlk incelemesine, Elazığ yolunda devam eden çalışmaların yapıldığı alanı denetleyerek başlayan Vali Karaloğlu, yürütülen yol, kavşak ve peyzaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sonrasında incelemelerini Diyarbakır’ın en merkezi ve tarihi alanlarından birisi olan Dağkapı’da sürdüren Vali Karaloğlu, hem meydan ve çevresinde hem de yine Dağkapı Meydanında vatandaşların uğrak alışveriş yerlerinden olan Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısında denetimlerde bulundu. İncelemeleri esnasında Karaloğlu, Dağkapı ve çevresini, sahip olduğu değerlerle birlikte yeniden konumlandırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.



Burçlar müze ve kültür merkezi olacak

Ardından ihya çalışmaları tüm hızıyla devam eden tarihi surlarda bulunan bir, 2 ve 5 No’lu burçları da ziyaret eden Karaloğlu, yetkililerden burçların daha işlevsel hale getirilmesini istedi. Diğer tüm burçlarda olduğu gibi Tek Beden burcunun da korunmayı ve yaşayan bir mekan olarak geleceğe aktarılmayı beklediğini ifade eden Vali Karaloğlu, yetkililere, burcun kültür ve turizm alanına kazandırılmasına dönük gereken her şeyin yapılması talimatını verdi. 1 ve 2 No’lu burçlarla incelemelerine devam eden Vali Karaloğlu, mimari tasarımıyla göz dolduran bu iki önemli değerin yaşatılarak, diğer burçlarda olduğu gibi bu burçların da işlevsel hale getirileceğini belirtti. Vali Karaloğlu, bu amaçla burçların hat müzesi, sanat galerisi aynı zamanda kültür, sanat kurslarının da yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini ifade ederek 1 ve 2 No’lu burçların müze ve kültür merkezi olarak yeniden fonksiyonlandırılacağını söyledi. Öte yandan Vali Karaloğlu, restorasyonu tamamlanan tüm burçların turizme kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.



Akademi Lisesi yeni döneme yetiştirilecek

Burçlardaki incelemelerinin sonrasında Diyarbakır’ın en önemli caddelerinden Hz. Süleyman ve Gazi caddelerinde de incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bol bol sohbet eden Vali Karaloğlu, esnaflara işlerinde kolaylıklar dileyerek, hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Ardından Vali Karaloğlu, Hz. Süleyman Caddesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam eden ve bin metrekare alan üzerine inşa edilerek bin 500 öğrenciye hizmet verecek Akademi Lisesinde incelemelerini sürdürdü. Vali Karaloğlu, Akademi Lisenin, 2020 2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine yetiştirilmesi istedi.

Gün boyu süren incelemelerinin ardından çalışmalarına devam etmek üzere İçkale’ye geçen Vali Karaloğlu, alanda çiçek dikimi yapan görevlilerin çalışmalarına bizzat katılarak destek oldu. İncelemeler boyunca Karaloğlu’na, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Vedat Güngör ile Daire Başkanları eşlik etti.

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