Diyarbakır'da 464 gündür evlat nöbetindeki anne: HDP, oğlumu PKK'ya verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da 464 gündür evlat nöbetindeki anne: HDP, oğlumu PKK'ya verdi

DHA

Diyarbakır'da 464 gündür evlat nöbetindeki anne: HDP, oğlumu PKK'ya verdi


Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 464'üncü günde de sürüyor. Usta birliğine giderken, 2015'te TunceliPülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil (20) için evlat nöbeti tutan Cennet Kabaklı, "HDP, oğlumu alıp PKK'ya verdi. 464 gündür buradayım ve evladımı almadan gitmeyeceğim" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'OĞLUMU ALMADAN GİTMEYECEĞİM'
Usta birliğine giderken, 2015 yılında TunceliPülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil için oturma eylemini sürdüren Cennet Kabaklı, evladının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Kabaklı, "Otobüsten silah zoruyla indirdiler. Zalimce alıp götürdüler. 6 yıldır ne oğlumun sesini duydum ne de kendisini görebildim. Götürüldükten sonra videosunu atmışlardı, öyle görmüştüm ama 2 seneden beridir hiç görmedim internette. 464 gündür ben buradayım. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlumu HDP, alıp PKK'ya verdi. Askerliğini ve vatani görevini yapmak üzere gitti. Bunlar ne istediler ondan? Askerlerimizin ve polislerimizin aileleri olmak üzere diğer annelerden ne istiyorlar? Küçük çocuklardan ne istediler? Vicdansız ve merhametsizler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2020-12-08 15:51:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeklerin saldırısından kaçarken düşen kadının el bileği kırıldı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısından kaçarken düşen kadının el ...
Diyarbakır'da engellilere dron eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da engellilere dron eğitimi
DİSKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi: ''Ödenmeyen borç miktarı 167 milyon lira, bu bir imkandır. Her zaman olmayacak bir imkandır'' ''Diyarbakır’da su sorunumuz yoktur, tahsilat sorunumuz vardır''
YEREL HABERLER DİSKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor DİSKİ ...
DTSO’dan engellilere drone eğitimi desteği
YEREL HABERLER DTSO’dan engellilere drone eğitimi desteği
PKK'lı teröristle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan avukata 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER PKK'lı teröristle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan ...
PKK’lılar çocuğun yolunu kesip, 10 çay içirdikten sonra kaçırmışlar
YEREL HABERLER PKK’lılar çocuğun yolunu kesip, 10 çay içirdikten ...
Diyarbakır'da 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla 50 milyon ...
Patileri kesilen kedinin ölümünde 'büyü' iddiası
YEREL HABERLER Patileri kesilen kedinin ölümünde 'büyü' iddiası
Diyarbakır'da menfezde 648 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da menfezde 648 kilo esrar ele geçirildi
648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar
YEREL HABERLER 648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar
Vaka sayılarının sıfırlandığı ilçeye 'riskli vatandaş' girmeye çalıştı, cezayı yedi
YEREL HABERLER Vaka sayılarının sıfırlandığı ilçeye 'riskli ...
Diyarbakır’da 'Hayır Çarşısı' açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Hayır Çarşısı' açıldı
Çermik’in atık su ve kanalizasyon sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Çermik’in atık su ve kanalizasyon sorunu çözülüyor
Vali Karaloğlu asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu asfalt çalışmalarını inceledi
MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp: "O mızrak artık o çuvala sığmaz, olayı kınıyoruz"
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat ...
Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
YEREL HABERLER Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis ...
Çayına ilaç atılıp dağa kaçırılan çocuğun ailesi evlatlarının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Çayına ilaç atılıp dağa kaçırılan çocuğun ailesi ...
Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu
YEREL HABERLER Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu
Bağlar’da bir yılda 55 bin metrekarelik yeşil alan yapıldı
YEREL HABERLER Bağlar’da bir yılda 55 bin metrekarelik yeşil alan ...
Başkan Arslanca, hakkındaki iddialara yanıt verdi
YEREL HABERLER Başkan Arslanca, hakkındaki iddialara yanıt verdi
Vitamin eksikliği olmayanlar korona virüsü daha çabuk atlatıyor DÜ'de görevli diyetisyen Fatih Aslan: "Yaşı ilerlemesine rağmen korona virüsü atlatanlar, zamanında yeterince vitamin alanlardır"
YEREL HABERLER Vitamin eksikliği olmayanlar korona virüsü daha çabuk ...
Kaldırımdaki ayak izi, 200 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisini ele verdi
YEREL HABERLER Kaldırımdaki ayak izi, 200 bin TL'lik hırsızlığın ...
Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, Diyarbakır'da ...
Diyarbakır’da patileri kesilen kedi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da patileri kesilen kedi kurtarılamadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X