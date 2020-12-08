Personele uluslararası alanda geçerli olacak mesleki yeterlilik belgesi imkanı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı hizmet veren mesleki yeterlilik kurumu ile işbirliği yapan Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi bir ilke imza atarak personellerine uluslararası alanda geçerli olacak mesleki yeterlilik belgesi imkanı sağladı.

Nitelikli iş gücünün artırılması, iş gücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı hizmet veren mesleki yeterlilik kurumu ile işbirliği yapan Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kurum bünyesindeki değişik birim ve departmanlarda çalışan personeline yönelik mesleki yeterlilik eğitimi vermek için çalışma başlattı. Uluslararası mesleki standartlara uygun olarak bakanlık bünyesinde görev yapan mesleki yeterlilik kurumuna bağlı uzmanlar, belediye bünyesinde uygulamalı ve mülakat üssülerine göre eğitim vermeye başladı. Program kapsamında park ve bahçeler, fen işleri, temizlik ve makine ikmal başta olmak üzere sahada çalışan personeller belirlenen ölçülere göre çeşitli eğitim süreçlerinden geçiriliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayacak olan belediye personeline Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uluslararası düzeyde geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi verilecek.



Hem uygulamalı, hem sözlü eğitim

Eğitim çalışmaları kapsamında belediye personeli ile bir araya gelen uzman Ömer Reyhanlıoğlu, beraberindeki ekip ile birlikte çeşitli konularda eğitimler verdi. Reyhanlıoğlu, tüm dünyada aynı standartlarda uygulanan eğitim ile çalışanların bilinçli hale gelmesini amaçladıklarını ifade etti. Bu çalışma ile nitelikli iş gücünün artırılması, iş gücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesini amaçladıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, daha çok sahada çalışan personeli kapsayan çalışmayı önemsediklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Bu eğitimleri çalışanlarımız ve belediyemiz için önemli bir fırsat olarak değerlendirerek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirdik” dedi.

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