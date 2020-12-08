Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitimle öğrencilere kucak açtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi, korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle tüm ülkede yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, çocukların derslerinde geri kalmamaları için online eğitim sistemine geçerek binlerce öğrenciye kucak açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Gençlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı Bilgi Evi, zorlu pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte oluşturduğu online eğitim sistemiyle binlerce öğrenciye kucak açtı. Çocukları ülke genelinde yapılan sınavlara hazırlayan Bilgi Evi, online eğitim sistemiyle çocuklara matematik, fen bilgisi, Türkçe, sosyal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi branşlarında belirlenen tarih ile saatlerde eğitim veriyor.



Öğrencilere online sosyal aktivite

Öğrencilerin derslerinde geri kalmamaları için ana branşlarda eğitimlere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, çocukların pandemi sürecinde evlerinde zaman geçirmelerini göz önünde bulundurarak, öğrencilerin vakitlerini eğlenceli geçirmeleri için akıl ve zeka, drama, resim, müzik, halk oyunları, bilişim kulübü, erbane kulübü aracılığıyla öğrencilere çeşitli sosyal aktiviteler yaptırıyor.

Öğrenciler, yapılan sosyal aktivitelerde resimler çiziyor, akıl ve zeka oyunları aracılığıyla çeşitli oyunlar oynama fırsatı buluyor ve müzik çalışmalarına katılıyor. Bilişim kulübüne üye öğrenciler de bilgisayar eğitimlerini online sistemle almaya devam ediyor.

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