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'Koronavirüslünün olduğu kapalı ortamda maske olsa da 4 saatte virüs bulaşıyor'

DHA

'Koronavirüslünün olduğu kapalı ortamda maske olsa da 4 saatte virüs bulaşıyor'


Serhat ÖZDEMİRBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kapalı ortamlarda 4 saat ve üzerinde geçirilen zamanlarda maskenin koruyuculuğunu yitirdiğini belirterek, "İçeride Covid-19 hastası biri varsa ve kapı, pencere kapalı ise o ortamda 4 saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız virüs yüzde 100 bulaşıyor" dedi.
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kış aylarına girilmesiyle hastalıkların arttığını ve kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirildiğinden virüslerin bulaşma riskinin yüksek olduğunu söyledi. Kış aylarının virüsün sevdiği aylar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tekin, "Bağışıklık sistemimiz zayıflıyor ve kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriyoruz. Covid-19 vakası içeride varsa ve kapı, pencere kapalıysa o ortamda 4 saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız yüzde 100 bulaşıyor. Yasaklar kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirildiğinden geldi. Özellikle kafeler, kıraathaneler, lokantalar gibi ortamlarda vakit geçirilmesin ve virüs bulaşmasın diye geldi. Halkımızın bazı kesimi bunu dikkate almıyor olabilir" dedi.
'BU KONUDA KATI TEDBİRLERİN UYGULANMASI GEREKİYOR'
Prof. Dr. Recep Tekin, kapalı ortamda kaçak şekilde devam eden işletmelere katı tedbirlerin uygulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Siz bütün tedbirlerinizi almışken o insanlar virüsü topluma bulaştırıyor. Kapalı ortamlar bizim için en büyük risk. Kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdikçe, virüsü açık bir şekilde maske bile olsa bulaştırıyorsunuz. Bu konuda katı tedbirlerin alınması gerekiyor. Kafe ya da lokanta gibi yerlerde kaçak şekilde hizmet veriliyorsa bunlara ciddi yaptırım uygulanması gerekiyor. Bakanlık ve valilik bu konuda ciddi yaptırımlar da uyguluyor. Her türlü tedbir alıyorsunuz, insanlar da gidip kafelerde nargile içiyor. Oradaki virüsü alıp, topluma bulaştırıyor. Böylece yoğun bakımda ve hastanede yatan hasta sayısında artış oluyor. Bu nedenle kapalı ortamların bir risk olduğunu bilmek gerekiyor. Siz maske taksanız bile kapalı ortamda 4 saat vakit geçiriyorsanız o ortamdaki herkese bulaşıyor."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Burak EMEK
2020-12-09 08:33:15

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