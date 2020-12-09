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Diyarbakır Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Bütün, Silvan'da incelemelerde bulundu

İHA

Diyarbakır Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Bütün, Silvan'da incelemelerde bulundu

Diyarbakır Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Bütün, Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezini ziyaret etti.
Diyarbakır Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Bütün ile Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar ekibi, Silvan Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç'ı ziyaret ederek pandemi döneminde pozitif vaka ve temaslarına yönelik sahada dağıtılan ilaçlar, FİTAS ve HSY'deki işlevler ile ilgili bilgilendirme bulunuldu. Dr. Bütün, "Diyarbakır merkez ve ilçeler olmak üzere bütün ilçelerimizdeki görev yapan sağlık çalışanları ve idareci arkadaşlarımızı ziyaret ederek, onlara bir nebze de olsa moral olmaya çalıştık. Özellikle Silvan ilçesinde dönemsel bağlamda vaka sayılarının yoğun olduğu zamanlarda bile Sağlık Müdürümüz, personelleri ve hastanede görev yapan sağlık çalışanları özverili bir çalıma yürütmüşlerdir. Bu çalışmalarından ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünde burada yine sağlık çalışanlarımıza ve idarecilerimize FİTAS ve HSY işlevleri ile ilgili bilgilendirmede bulunduk" dedi.
Silvan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Diyarbakır Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Bütün ile Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar ekibine teşekkür etti.

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