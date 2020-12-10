Silvan'da karantinada olması gereken kişi seyahat ederken yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde karantinada olması gereken şahıs seyahat ederken, jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında karantina kararı bulunan bir şahıs Silvan ilçesinden Diyarbakır'a giderken Bağdare Jandarma Karakolu önündeki arama noktasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın sorgulamasında karantina kararı olması gerektiği ortaya çıktı. Şahsa cezai işlem uygulanırken, şahıs Silvan Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından Diyarbakır Süleyman Bin Halit Yurduna yerleştirildi.

Silvan İlçe sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, ilçelerinde evde izolasyonda olması gereken bir kişinin yolculuk yaptığının tespit edildiğini söyledi. Utangaç, "Jandarma arama noktasında jandarma ekiplerimizin yapmış olduğu kontroller sırasında vatandaşımızın ev karantinasında olduğu bize bildirildi. Yapılan incelemeler sonucu bu vatandaşımızın karantinada olması gerektiği anlaşıldı ancak kurallara uymayarak yolculuk yaptığı belirlendi. Bu vatandaşımızı 3 bin 150 lira tutarında idari para cezası ile cezalandırılarak, vatandaşımızı yurda yerleştirdik. Hasta vatandaşlarımızdan ricamız dışarıya çıkmamalardır" dedi.

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