Diyarbakırlı girişimci Songül Buldi, küçük yaşlarda girdiği halı dokuma atölyesinden patron olarak çıktı. 2011’de kız kardeşiyle KOSGEB’den aldığı girişimcilik belgesiyle iş hayatına atılan Buldi, 3’üncü şubesini de açarak 50 kişiye iş imkanı sağladı. El emeği göz nuru halıları 1 buçuk yılda tamamlayan Buldi, ürünlerini 4 bin dolara satıyor.

Diyarbakır’da yaşayan 41 yaşındaki iş kadını Songül Buldi, küçük yaşta halı dokuma atölyesinde çalışmaya başladı. Buldi, yıllarca burada edindiği tecrübeyi Elazığ’ın Palu ve Sivrice ilçelerinde usta öğreticilik yaparak sürdürdü. Buldi, kız kardeşiyle birlikte 2011 yılında önce KOSKEB’ten girişimcilik eğitimi aldı. Daha sonra 2012 yılında Diyarbakır’a gelerek Ticaret ve Sanayi Odasından destek alarak Diyarbakır’ın Güzeli köyünde açtığı ilk atölye ile 30 kişiye istihdam sağladı. Buldi, daha sonra Lice, Hani ve Bağlar ilçesinde atölyeler açtı. Şu anda 50 kadına istihdam sağlayıp yoluna devam eden Buldi, kalitesine göre 1,5 yıla kadar yapımı devam eden halıları 300 ile 4 bin dolar arasında değişen fiyatlarla Amerika, Fransa gibi Avrupa piyasasına sürerek satışını gerçekleştirdi. Reklamda İran halısı yapıldığını dile getiren Buldi, Türkiye’nin düğümü ve halı kalitesinin, dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.



"Toplamda Diyarbakır’da 50 kadınla çalışıyoruz"

İş kadını Songül Buldi, Elazığ Palu ve Sivrice’de usta öğreticilik yaptığını belirterek, KOSKEB desteğiyle iki ay girişimcilik eğitimi aldığını kaydetti. 2011’de kız kardeşiyle birlikte belgeyi aldıklarını kaydeden Buldi, "Sonuçta küçüklüğümden beri yaptığım bir meslektir. Neden kendi işimi kurmayayım kararını verdim. 2012’de Diyarbakır’a gelerek hiçbir yere gitmedim. Direkt Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına gittim. Başkan yardımcısıyla görüştüm. Dedim başkan, ben bu işi kurma kararı verdim. Siz bana hangi konuda destek çıkabilirsiniz. Dediler, İŞKUR desteği çıkabiliriz. Diyarbakır Güzeli köyünde ilk atölyemi açtım. Sıkıntılarımız oldu. Yine ilk etapta başarıyla halılarımızı tamamladık. 8 yıla yakın orada işimizi sürdürdük. Ondan sonra ikinci şubemizi Lice Yaprak köyünde açtık. Orada 20 kızımızla devam etmeye çalıştık. Birlikte çalıştık ta ki 31 Marta kadar. Orada atölyemiz zarar gördü. Sipariş halılarımız vardı. Yaklaşık 500 bin lira zararımız oldu. Halılarımız kesilmişti orada. Oradan çekilme kararını aldık. Şu anda Hani’de işimizi devam ettiriyoruz. Orada da 30 kızımızla devam ediyoruz. Hani’de iki şubemiz var. Toplamda Diyarbakır’da 50 kadınla çalışıyoruz" dedi.



"Fransa ve Amerika’ya gönderdik"

El emeği halının kalitesinin, halının bitişinin belirlediğini dile getiren Buldi, "Halı yüksek kalite oldu mu 1 yıl, 1 buçuk yıl gibi bir süre halımız tezgahta kalıyor. Şu an yapılan halılarımız 3,5, 4 ay arasında 6 metrelik halılarımızı çıkartıyoruz. Yurt dışına yapıyoruz. Fransa’ya kadar da halılarımız gitti. Fransa ve Amerika’ya gönderdik. Şu anki hedefimiz Diyarbakır’da diktiğimiz halıları Türkiye’ye tanıtmak ve Avrupa’ya ihraç etmek. Genel olarak sabit maaşla çalışmak daha cazip geliyor. Ailem de destek çıkacak bir güçte değildi. Ondan dolayı aileye söyleme gereği duymadım, önümüze engel olurlar diye. Kız kardeşimle yola çıktık. Kadınlara çağrımız kendi ayakları üstüne dursunlar. Evet, ev hanımlığı çok güzel. Onu da küçümsemiyoruz. İş kadını da oluyoruz. Ama her zaman kendi çocuklarına örnek olsunlar. Desen çalışmaları müşteriye göre değişiyor. Sipariş olduğu zaman, müşteri kendi modelini seçiyor. Müşteri seçmediği zamanda biz, kız kardeşimle modellerimizi kendimiz seçiyoruz. Şu anda Diyarbakır motiflerini halıya dökmeye çalışıyoruz. Öyle bir çalışmamız var. Halıcılıkta İran’ın reklamı yapılıyor aslında. Türkiye’nin düğümü ve halı kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok" diye konuştu.

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