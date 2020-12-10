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Diyarbakır'da gönüllü vatandaşlarda ikinci doz aşılama başladı

DHA

Diyarbakır'da gönüllü vatandaşlarda ikinci doz aşılama başladı


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE'de Faz-3 çalışmaları kapsamında 12 şehirde 25 merkezde gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısının 2'nci dozu, Diyarbakır'da yapılmaya başlandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, ilk doz aşı yapılan gönüllülerde şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini belirterek, "Bir gönüllümüzde kısa süreli kas ağrıları olmuştu. Onun dışında herhangi bir sıkıntı olmadı" dedi.
Türkiye'de 15 Eylül'de üçüncü faz çalışmalarına başlanan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısının, 12 şehirde 25 merkezde 12 bin 450 gönüllü vatandaş üzerinde uygulanmasına devam ediliyor. 2 hafta önce ilk doz aşılama olan vatandaşlara ikinci doz aşılama da yapılmaya başlandı. İkinci doz uygulamasının Diyarbakır ayağı da Dicle Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da iki hafta önce başlayan ilk doz aşılamada günde 25 gönüllüye aşı uygulandı.
'YAN ETKİ BİLDİRİMİ YOK'
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, aşı konusunda çok yoğun talep aldıklarını belirterek, bugüne kadar hiçbir gönüllüden yan etki bildiriminin olmadığını söyledi. Dünya genelinde görülen yan etki oranlarının da çok düşük düzeyde olduğunu kaydeden Çelen, şöyle konuştu:
"Toplum gönüllülerine yönelik yapılan ve K2 olarak adlandırılan Faz 3 çalışması ayağında artık ikinci aşı yapılmaya başlandı. Bugüne kadar hiçbir gönüllümüzden yan etki bildirimimiz olmadı. Bir gönüllümüzde kısa süreli kas ağrıları olmuştu. Onun dışında herhangi bir sıkıntı olmadı. Zaten dünya genelindeki verilere de baktığımızda lokal ağrı aşı bölgesinde yüzde 3 oranında, halsizlik yüzde 1,5 oranında ve ateş de binde 2 oranında gibi çok düşük düzeydeki yan etkiler var. Bunun dışında herhangi bir problemle karşılaşmadık. Talebin de çok yoğun olduğunu söylemem  gerekir. Günlük ortalama 25 toplum gönüllüsünü önce tarama, sonra PCR ve antikoru negatifse aşı uygulanıyor. 15 gün sonra da ikinci aşısını yaparak bir yıl boyunca bu gönüllülerimizi her yönden izleyeceğiz. Çünkü biz sadece aşılarını yapmayacağız. Aynı zamanda bir yıl boyunca her hangi bir yan etki gelişti mi, gelişmedi mi, her hangi bir sıkıntı var mı? Onlara bakacağız. Faz 3 çalışmasının amacı bu zaten. Bunun sonuçları daha sonra sağlık otoriterleriyle paylaşılacaktır."
'HİÇBİR YAN ETKİ YAŞAMADIM'
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde ikinci doz aşıyı olan gönüllü vatandaşlardan Alptekin Taşçı, ilk doz aşılamanın üzerinden geçen 2 hafta süresince hiçbir yan etki yaşamadığını belirterek, aşının koruyuculuğuna inandığını söyledi. Hastalığın ortadan kalkması için tek yolun aşı olduğunu ifade eden Taşçı, "Bende iki hafta süresince ateş dahi olmadı, herhangi bir yan etki görülmedi. İnşallah koruyuculuk sağlayacaktır. Aşının yüzde 90'ın üzerinde koruyuculuğunu olduğunu biliyoruz. Ülkemizin eski günlerine dönmesi için hastalığın bir an önce ortadan kalkması lazım. Bunun da tek yolu aşı. Ben de o nedenle aşılanmak için geldim. İnşallah bu aşıyla birlikte ülkemiz bu illetten kurtulur" diye konuştu.
İkinci doz aşıyı olan Ferda Taşçı da iki hafta süresince hiçbir yan etki yaşamadığını ifade ederek, "İki hafta içerisinde hiçbir rahatsızlık ve yan etki olmadı. Çok rahat geçti. Hem arkadaşlarım hem de eşim, hepsi aşı olmaya karar verdi. İyi oldu bence" ifadelerini kullandı.
'FIRSATI DEĞERLENDİRİP GÖNÜLLÜ OLDUM'
Gönüllülerden Mahmut Aziz Usal ise fırsatı değerlendirerek gönüllü olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Herhangi bir yan etki yaşamadım. İlerleyen zamanlarda herkesin aşı olacak. Bu fırsatı değerlendirmek için gönüllü oldum. Herhangi bir yan etki olmadı. Sonuçta herkes bu aşıyı olacak. Yarın öbür gün aşı peşinde koşacağımıza en azından böyle bir fırsatımız varken değerlendirmek istedim ve gönüllü oldum."
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-12-10 12:37:47

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