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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir’de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

İHA

Yenişehir’de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, korona virüs denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi, kentin en işlek caddelerine stantlar kurarak vatandaşları maske, sosyal mesafe ve sigara konularında uyarırken, iş yerleri gıda ve pazar yerlerinde ise HES kodu denetimlerini sıklaştırdı.
Pandemi sürecinin başladığı günden itibaren Yenişehir ilçesinde her gün rutin denetimlerin yapıldığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede sürekli şekilde denetimlerin gerçekleştiğini ve vatandaşların sağlığının korunmasının en iyi düzeyde sağlanmasının temel vazifeleri olduğunu söyledi.

"Kurallara uymamız gerekiyor"
Kaymakam Beşikci, denetimlerin aralıksız şekilde süreceğini belirterek, “Bütün vatandaşlarımızdan maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmelerini istiyoruz. Kendileri için, sevdikleri için, etrafındaki insanlar için ve toplumun geneli için kurallara uymamız gerekiyor. Yapılan denetimler ve uyarılar vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindir. Her zaman dile getirmekteyiz alacağımız tedbirler korona virüsten daha güçlüdür” dedi.

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