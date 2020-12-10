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PKK'lıların teslim olmaları için dağlara 10 bin kartpostal atılmasına evlat nöbetindeki ailelerden destek

DHA

PKK'lıların teslim olmaları için dağlara 10 bin kartpostal atılmasına evlat nöbetindeki ailelerden destek


Mehmet Mucahit CEYLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğiyle, PKK'lı teröristlerin teslim olmasını teşvik etmek amacıyla yeni bir proje oluşturuldu. Türkçe ve Kürtçe yazılan 'Gidişin kötü sürprizdi, gelişin doğduğun gün gibi olsun' mesajlarının yer aldığı 10 bin kartpostal dağlara atıldı. Kartpostalların diğer yüzünde ise Diyarbakır'ın tarihi mekanlarından fotoğraflar yer aldı. HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler ise projeyi çağrılarıyla destekledi.  
Güvenlik güçlerince son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisinde kalan son 320 teröristi dağda inmelerini sağlamaya yönelik İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Diyarbakır'ın dağlarına teröristlerin teslim olmalarına yönelik yapılan çağrılarının yer aldığı 10 bin kartpostal atıldı. Kartpostallar,  helikopterlerle Diyarbakır'ın Kulp, Bingöl'ün Solhan ve Muş'un Kızılağaç beldesi üçgenindeki Şenyayla, Darbi yaylası, Dokuzvirajlar, Kepir, Kulp-Sason arasındaki Zori Çayı, Kulp, Lice, Genç üçgenindeki Akdağlar, Dicle ile Elazığ Arıcak arasındaki Görese Dağı, Kurşunlu mevkii, Hani İlçesinin Aşağı Turalı Köyü, Hazro'nun Çiftlibahçe ve Şahgeldi bölgesi, Silvan-Lice arasındaki Dolapdere, Dağcılar, Üçdirek, Taşköprü, Bayrambaşı, Kutlu, Kerpiçören bölgelerinde, teröristlerin kullandıkları sığınak, barınma alanları ve geçiş güzergahlarına atıldı.
MESAJLAR TÜRKÇE VE KÜRTÇE
Proje kapsamında hazırlanan kartpostallarda  Türkçe ve Kürtçe verilen mesajların bazıları şöyle: "'Gidişin kötü sürprizdi, gelişin doğduğun gün gibi olsun' 'Biz hala top oynuyoruz, ama takım hep bir eksik' 'Ailen seni yanında istiyor, asıl yerin bizim yanımızdır diyor', 'Kaç bayram geçti yoksun, asıl bayram senin geldiğin gün olsun', 'Sen aramızda yokken bir kişi eksiğiz' 'Yavrum sen gittiğinden beri gözyaşlarım dinmiyor, sen gel de gözyaşlarım sevinç gözyaşları olsun'" 
Kartpostallar diğer yüzünde ise terör örgütünün sözde özerklik ilan ettikten sonra başlattığı çukur eylemiyle yakıp yıktığı 5 bin yıllık geçmişe sahip ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine aldığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinin sokakları, kalp görünümlü sur, Hevsel Bahçesi manzaralı Keçi Burcu, Hz. Süleyman Camii, Hasan Paşa Hanı gibi birçok tarihi yerlerin fotoğrafı yer aldı.
HDP ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN PROJEYE DESTEK MESAJI
2015 yılında 17 yaşındayken Kuran-ı Kerim kursunda hafızlık eğitimi aldığı sırada kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemi yapan Mevlüde Üçdağ, kırsal kesimlerde helikopterlerle atılan kartpostalları çocuklarının geri dönmesi için yapıldığını belirterek, çocuğuna teslim olması çağrısında bulundu. Devletin ceza vermediğini aktaran Üçdağ, "Çocuklarımız gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Bakın polis ve askerimiz her yerde vardır. Onların o pis silahını atın, yere gömün, onlara kulak vermeyin, sizi korkutmasınlar. Gelen çocuklarımız diyor ki cesaretli olun gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Hiç bir ceza ve hapis yoktur, gelin jandarmamıza teslim olun. Bakın jandarmamız size dönmeniz için bu kartpostalları atıyor. Devletimiz güçlü bir devlettir, neyi ne yapacağını bilen bir devlettir. Ben 465 gündür burada perişan bir haldeyim, o arkadaşlarına da haber ver, oranın hayrı size yoktur. Benimle çocuğumun hayallerini çaldılar" dedi.
'DEVLETİMİZİN ŞEFKATLİ KOLLARINA TESLİM OL'
2014'te kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek evlat nöbeti tutan Türkan Mutlu da kızına seslenerek helikopterlerden atılan kartpostalları okumasını istedi. Devletin arkalarında olduğunu vurgulayan Üçdağ şöyle konuştu:
"Kızım korkma, devlet sana ceza veriyor diye seni korkutuyorlar, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Bizim devletimiz arkamızdadır. Ben nasıl bir anne olarak senin peşine düşmüşüm, ciğerimi sana açmışım, devletimiz de aynı o şekilde size sesleniyor. Helikopterle mektuplar atıyor size. Diyorlar ki, gelin anneleriniz sizi çağırıyor. Korkmayın. 6 yıl oldu o taşlarda dağlarda senin ömrünü yediler bitirdiler. Evine, ocağına, annenin ciğerine gel kızım. Gel sıcak yuvana sığın. Devletimizin şevkatli kollarına teslim ol. Bizim devletimiz güçlüdür, merhametlidir. Sizi devletle korkutuyorlar, kesinlikle öyle bir şey yok. 20 annenin yüzü güldü, 20 evlat şu anda sıcak yuvalarında anne ve babalarının yanındadır. Dağlarda devletimiz her yerde mektup atıyor, o mektupları açıp okuyun ve o mektuplara göre devlete sığının. Devletin şefkatli kolları size açıktır. Korkmayın gelin."
'O MEKTUPLARI OKUYUN, DEVLETE GÜVENİN'
2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için Van'dan gelerek evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar ise çocuklarının teslim olması için atılan kartpostalları okuması için evladına çağrıda bulundu. Evladına sadece devlete güvenmesi ve teslim olması çağrısında bulunan Sancar, "465 gündür bu çadırın altında PKK, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Kızım beni duyuyorsan gelin devletimize teslim olun, bakın uçaklarımız ve helikopterlerimiz gelip size mektup atıyor, o mektupları okuyun, devlete güvenin. Onlara güvenmeyin, asker ve polislere güvenin. Kızım, devletimiz güçlüdür, size ceza vermiyor, gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Helikopter gördüğünüzde onlar mektup atıyor, o mektupları alın okuyun. Teslim olup ailelerinizi sevindirin. Artık yeter bu 8 yıldır yüzünü unutmuşum. Yeter dayanacak gücümüz kalmadı, gel teslim ol, sadece devlete güven. Onlar beyninizi yıkamışlar yalan ve dolandan başka bir şey bilmiyor onlar. Sizin hayatlarınızı çaldılar, elinizden kalem alıp silah verdiler, gel hayatını kaldığı yerden yine devam ettir" şeklinde konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-12-10 15:29:15

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