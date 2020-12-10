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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik'in 3K enerji projesinde hedef 1 milyon abone

İHA

Dicle Elektrik'in 3K enerji projesinde hedef 1 milyon abone

Dicle Elektrik tarafından hizmet bölgesini oluşturan 6 ilde 2018 yılında uygulamaya başlanan KayıpsızKesintisizKaliteli (3K) Enerji Projesi’ne yeni yılda 1 milyon abonenin proje kapsamına alınması hedefleniyor.
Dicle Elektrik tarafından hizmet bölgesinde enerji kayıplarını ve kaçak tüketimi en aza indirmek, şebeke altyapısını iyileştirmek ve böylelikle abonelere kaliteli hizmet sunmak için 2018 yılında uygulamaya konulan KayıpsızKesintisizKaliteli (3K) Enerji Projesi’ne şu ana kadar 630 bin abone dahil edildi. Yeni yılda 1 milyon abonenin proje kapsamına alınması hedefleniyor. Özelleştirme sonrasında sorumluluk bölgesindeki abonelere daha kaliteli hizmet verebilmek için bugüne kadar 3 milyar liradan fazla şebeke ve altyapı yatırımı gerçekleştiren şirketin bu kapsamda hayata geçirdiği en önemli projelerden biri ‘3K’ yani KayıpsızKesintisizKaliteli Enerji Projesi oldu.
Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu projeye 2 yılda 630 bin abonenin dahil edildiği bildirildi. Açıklamada, “2018 yılında uygulanmaya konulan projeyle bölgede ‘yüksek verimlilik alanları’ oluşturuldu. Şu ana kadar toplam 2 milyon 50 bin müşterisinin yaklaşık 3’te 1’ini, 3K projesi kapsamına almayı başaran Dicle Elektrik, uygulama alanlarında tahsilat bazlı kayıp ve kaçağı Türkiye ortalamasına çekerken, hizmet bölgesinin tamamını projeye dahil etmeyi hedefliyor. Dicle Elektrik tarafından bugüne kadar 3K projesinin en başarılı şekilde uygulandığı Diyarbakır ve Şırnak illerinde projeye öncülük eden yöneticilere düzenlenen törenle teşekkür plaketi verildi. Diyarbakır’da düzenlenen törende Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, 3K sorumlusu Sıddık Yılmaz, Şırnak İl Müdürü Tekin Türk ve Şırnak 3K sorumlusu adına Özel Müşteri Saha Müdürü İlter Akıncı’ya plaket verildi.

“Köyleri dahil ederek genişleteceğiz”
Törende konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas 3K projesini şirketin ‘yüz akı’ projelerinden biri olarak tanımladı. 3K kapsamındaki bölgelerde tahsilat bazlı kayıpkaçağı önemli ölçüde aşağıya çekerek Türkiye ortalamasına getirmeyi başardıklarını belirten Arvas, 3K uygulama bölgelerine her sene 200300 bin abonenin ilave edildiğini söyledi. Arvas, “Projenin bir sonraki safhasında köyler oldu. Proje bölgesinde planlanan yatırımların tamamlandığı yerler olduğu gibi kısmen yapılan ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’nin (OSOS) uygulandığı yerler de var. Bu yıl için planladığımız ancak pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelediğimiz çok büyük bir yatırım projemiz var. 3K projesine köyleri de dahil ederek genişleteceğiz. Dolayısıyla 3K bölgesindeki abone sayısı hızlı bir şekilde 1 milyona ulaşacak” dedi.
Törende konuşan Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Avni Doğan ise, 3K projesinin şirketin vizyon projelerinden biri olduğunu belirterek, “Bu bölgedeki abone sayısını 1 milyona çıkardığımızda artık kayıp ve kaçakla mücadelede çok ciddi bir eşiği de aşmış olacağız” diye belirtti.

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