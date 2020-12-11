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HDP önündeki eylemde 467'inci gün; aile sayısı 178 oldu

DHA

HDP önündeki eylemde 467'inci gün; aile sayısı 178 oldu


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'5 YILDIR BU ACIYI ÇEKİYORUZ' 
5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Cengiz, "HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015´te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum" dedi.
Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, "Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-12-11 12:05:58

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