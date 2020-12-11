'Şin' filmine en iyi insan hakları ödülü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışmasında, Batman’da Ilısu Barajının suları altında kalan tarihi Hasankeyf ilçesini anlatan Şin filmi, ‘en iyi film’ ödülüne layık görüldü.

Diyarbakırlı Mehmet İsmail Çeçen’in yönettiği filmde, sulara gömülen tarihi Hasankeyf ve ilçedeki mezarlıktan yakınlarının kemiklerini taşıyan köylülerin hikayesi anlatılıyor. Yapımcıyönetmen Semra Güzel Korver, gazeteci Doğan Şentürk, akademisyen Nezih Orhon, oyuncu Songül Öden ve eleştirmenoyuncu Emrah Kolukısa’nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, baraj suları altında bırakılan tarihi Hasankeyf ilçesinin son durumunu anlatan ‘Şin’ filmi, 90 film arasından seçilerek en iyi film ödülüne layık görüldü.

Yapımcılığını TÜRSAB BTK Başkanı Mehmet Akyıl, Melih Nazlıcan, Cihat Bilen, hukuk danışmanlığını avukat Mustafa Sevik’in üstlendiği Şin filminde, Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinin Ilısu Barajının suları altında kalması nedeniyle yok olan köyleri ve mezarlıklardan yakınlarının kemiklerini taşıyan köylülerin hikayesini anlatıldı.

Filmin yönetmeni Mehmet İsmail Çeçen, sular altında kalanın sadece tarihi eserlerin olmadığını yaşanmışlıklar ve kültürümüzün olduğunu söyledi. Çeçen, “Fotoğrafçı bir arkadaşım Hasankeyf ile ilgili doküman topluyordu. Onla konuştuğumda haber küpürlerinde olduğu gibi tarihi eserlerin ve mezarların taşıdığını, köylerin boşaltıldığını söyledi. Bende bu haberden yola çıkarak Botan Çayına gittim. Oradaki köylülerle görüştüm ve drama ile etkili bir hikaye çıkarmaya çalıştım. 3 kuşağı tek filme alıp, eski kuşağın yok oluşunu çocuğun masumiyetini anlatmaya çalıştım” dedi.

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