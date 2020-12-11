Tarihi Ulu Cami'de yağmur duası



Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'daki 5'inci Harem-i Şerif olarak bilinen tarihi Ulu Cami'de cuma namazı sonrasında yağmur duası okundu. Yağmur duasına katılan vatandaşlar tarihi caminin hem içini hem de dışını doldurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası 81 ildeki bütün camilerde 'yağmur duası' okutuldu. Diyarbakır'daki 5'inci Harem-i Şerif olarak bilinen tarihi Ulu Cami'de cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti. Yağmur duasına katılan vatandaşlar tarihi caminin hem içini hem de dışını doldurdu.

HUTBENİN KONUSUNU SU OLUŞTURDU

Cuma Hutbesi'nde de İslam'ın su kullanımına verdiği öneme ve israfa dikkat çekildi. Son zamanların en kurak yılının yaşadığı ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulduğunun vurgulandığı hutbede şu ifadelere yer verildi:

"Muhterem Müslümanlar! Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri sudur. Kur´ân-ı Kerîm'in ifadesiyle, 'canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır' ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2020-12-11 15:14:41



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