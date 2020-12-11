Kısıtlama öncesi Diyarbakır'da caddelerde yoğunluk

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Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam 21.00'de başlayacak ve pazartesi sabahı sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Diyarbakır'da vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu. Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ve zabıta ekipleri iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırırken, vatandaşlara da tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Özellikle Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde yoğunluk gözlenirken, oluşan kalabalığın virüsü daha çok yayacağını belirten bazı vatandaşlar, tedbirlerin artırılmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2020-12-11 15:56:46



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