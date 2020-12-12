Dicle ilçesinde korona virüs mesaisi titizlikle yapılıyor

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa zamanda dünyaya yayılan Covid 19 salgınına karşı, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler vatandaşların sağlığı için hayata geçiriliyor. Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde görev yapan kamu çalışanları, toplum sağlığı için korona virüs mesaisini titizlikle yürütüyor.

Yaklaşık 1 ay önce Dicle’de göreve başlayan Kaymakam Kadir Yurdagül, ilçede mesaiye başladıktan sonra korona virüs denetimini gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül başkanlığında yapılan denetimlerde iş yerleri ziyaret edilerek, kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Dicle ilçesinde çoğu kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uymaları için hoparlörlerden duyuru yapılıyor. Yapılan duyuruda korona virüs salgınının önemine dikkat çekilerek, vatandaşların pandemi tedbirlerine uyulması istendi.

Polis ekipleri ise, hafta içi ve hafta sonu ilçede pandemi mesaisi yapmaya devam etti. Dicle polisi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hayata geçirilen korona virüs tedbirlerine vatandaşların uyması için titizlikle görev yapıyor. Araç hoparlöründen vatandaşlara pandemiye karşı alınan tedbirleri hatırlatan polis ekipleri, vatandaşların sağlığı için pandemiye karşı alınan tedbir kurallarına uyulmasını istedi.

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