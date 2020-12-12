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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzol'un ikinci kitabı 'Kumpas' satışta

İHA

İzol'un ikinci kitabı 'Kumpas' satışta

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol, 'Kumpas' isimli ikinci kitabının çıktığını duyurdu.
Ramazan İzol tarafından ikinci kitap olarak kaleme alınan 'Kumpas' raflardaki yerini aldı. İzol, 'Devletin Derin Aklı' isimli kitabının ardından ikinci kitabı olan ‘Kumpas’ın yayına çıktığını duyurarak, mafyanın derin dünyasının anlatıldığı, sadece Türk mafyası değil, Japon, Rus, İtalyan, Çin, İngiliz ve birçok mafyanın içine giren bir eser olan kitabının birçok sarsıcı gerçekleri ortaya çıkaracağını dile getirdi. Kitap ile Türkiye'deki yakın tarihteki olaylara ışık tuttuğunu belirten İzol, "İlk kitabımızın ismini 'Devletin derin aklı' olarak belirlemiştik. Allah’ın izni ile ikinci kitabımızda şu anda piyasada satışta. Onun ismini de ‘Kumpas’ olarak belirledik. Bu kitabımda da hiç yazılmamış, konuşulmamış ve konuşmaya cesaret edilememiş birçok şeyi bulacaksınız. Yeraltı dünyasındaki kirli bağları, derin devleti, ilk defa duyacağınız istihbarat savaşlarını ve daha birçok sarsıcı gerçekleri sayfaları çevirdikçe okuyacak ve her satırda yer altı dünyasının aslında nasıl işlediğini anlamaya başlayacaksınız” dedi.

“Kumpas kitabım yeraltı dünyasının gizli kalmış sırlarını sizinle paylaşacak”
İlk kitabının başarısından oldukça memnun olduğunu kaydeden Yazar İzol, “Kumpas adlı ikinci kitabımın da bu başarıyı yakalayacağından, hatta geçeceğinden eminim. Kitabım da Yeraltı dünyasının ise tüm siyasetleri nasıl etkilediğini anladıkça, uyuşturucu kara para, silah ticareti, derin devlet ve daha birçok saklı gerçeğe şahit olacaksınız. Türkiye'nin yakın tarihindeki mafya gerçekleri okuyacak ve ilk defa duyacağınız gerçek bir mafya dünyasına giriş yapacaksınız. Kumpas, akıcı üslubu ve soluksuz verdiği bilgiler ile hayata ve haberlere bakış açınızı değiştirecek yepyeni bir kitap olacak. Aynı zamanda Kumpas kitabım yeraltı dünyasının gizli kalmış sırlarını sizinle paylaşacak. İlk Kitabında olduğu gibi bu kitabımın da tüm gelirinin Türkiye'de hiçbir şekilde bağış toplamayan bağış alan tek vakıf olan Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Tüm halkımızı Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmaya davet ediyorum. Kitabımız tüm seçkin kitapevlerinde ve internet ortamında satışa sunulmuştur" şeklinde konuştu.

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