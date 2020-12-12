Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Karaçalı Göletinde inceleme yaptı Vali Karaloğlu: “Sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşa hizmet etmek için fırsata çeviriyoruz”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesindeki göleti inceleme sırasında yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması var. Bizlerde bu sokağa çıkma kısıtlaması döneminde Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız hizmetleri yerinde görme noktasında bir fırsata çevirmek istiyoruz” dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu beraberindeki Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile birlikte Sur ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesinde zamanla toprakla dolan ve çamur halini alan göletin rehabilite edilmesi ve hayvanların istifa edeceği bir yer haline gelen Karaçalı Göletinde incelemede bulundu.

Göletin etrafında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Karaloğlu daha sonra Kaymakam Çiftçi ile birlikte gölet etrafına ağaç dikimi gerçekleştirerek açıklamada bulundu.



“2 milyon 700 bin hayvan varlığımız vardır”

Yaptıkları hizmetleri sıralayan ve Diyarbakır’daki büyük ile küçükbaş hayvanların toplamını veren Vali Karaloğlu, “Bugün biliyorsunuz Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması var. Bizlerde bu sokağa çıkma kısıtlaması döneminde özellikle Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız hizmetleri yerinde görme noktasında bir fırsata çevirmek istiyoruz. Diyarbakır Türkiye’nin en önemli hayvansal üretim merkezlerinden biridir. Hayvansal gayrisafi milli hasılada Diyarbakır Türkiye'nin 3’üncü sırasındadır. İl genelinde yaklaşık 2 milyon küçükbaş hayvan ve 700 binde büyükbaş hayvanımız bulunmaktadır ve toplamda 2 milyon 700 bin hayvan varlığımız vardır” dedi.

Kısal mahallerde vatandaşların hayvanlarının suya en kolay ulaşımı noktasında adımlar attıklarını belirten Vali Karaloğlu, “Hayvancılığa teşvik etmek ve özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza gelir artırıcı faaliyetler bulunmak üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal hizmetler daire başkanlığımız var ve o daire başkanlığı üzerinden kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza yol, su ve kanal gibi hizmetlerin dışında vatandaşlarımıza gelir getirici faaliyetlerde bulunmak üzere hizmetler yapıyoruz. İşte o hizmetlerden biride hayvan içme suyu göleti dediğimiz ve bugün burada gezdiğimize benzer kırsalda vatandaşlarımızın hayvancılık yaparken hayvanların içme suyuna kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak göletler oluşturuyoruz. Var olan göletleri de rehabilite ediyoruz. Şuanda bulunduğumuz Karaçalı Mahallesinde geçmişte bir gölet bulunuyordu ama zaman içerisinde etraftan gelen topraklarla dolmuş ve çamurla kaplanmıştı. Köy muhtarının bizde talebi oldu ve bizde Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden göleti rehabilite ettik, etrafını ağaçlandırdık ve artık burada hem evcil hayvanlar, hem kazlar ile bütün hayvanların istifade edeceği güzel bir gölette dönüştü. Bu proje kapsamında şuanda Diyarbakır’da 8 ilçemizde 23 noktada hayvan içme göletlerini şuanda tamamlamak üzereyiz. İnşallah etraflarını da ağaçlandırarak ve aynı zamanda küçük mesire alanlarını oluşturmuş olacağız. Hem hayvancılığımız desteklemiş olacağız hem de köylerimizin etrafında mesire alanı oluşturmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

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