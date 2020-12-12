Tarladan dönen çiftçinin otomobili yandı

Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçi Mehmet Şirin Karaköse'nin (45), tarlasından evine döndüğü
otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde, Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Şirin Karaköse, 21 ABH 144 plakalı otomobili ile Lice ilçesindeki tarlasından evine dönmek için yola çıktı. Ancak otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Karaköse, otomobili yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerini aradı. Gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak araç kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-12-12 16:58:50
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