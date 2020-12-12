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Diyarbakır'da rehabilite edilen gölet eski haline getirildi

DHA

Diyarbakır'da rehabilite edilen gölet eski haline getirildi


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da hayvanların su ihtiyacı için kullanılan ancak zamanla çamura dönen gölet, rehabilite çalışmalarıyla eski haline kavuştu. Vali Münir Karaloğlu, inceleme yaptığı göletin çevresine ağaç dikti.
Sur ilçesine bağlı kırsal Karaçalı Mahallesi'nde hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayan ancak çamura dönüşen göletin temizlenmesi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Belediye ekiplerince yapılan rehabilite çalışmalarıyla gölet eski haline getirildi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çitfçi ile gölette incelemede bulunarak, gölet çevresine ağaç dikti.
Diyarbakır'ın Türkiye'nin en önemli hayvansal üretim merkezlerinden olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, kentte yaklaşık 2 milyon küçükbaş, 700 bin de büyükbaş hayvan olduğunu aktardı. Rehabilite edilen göletten havyan içme suyunun karşılanacağını ifade eden Vali Karaloğlu, "Gölet zaman içerisinde etraftan gelen toprakla, atıkla dolmuş ve çamurla kaplanmıştı. Muhtarımızın bizden talebi oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak göleti rehabilite ettik. Etrafında ağaçlandırmasını da tamamladık. Artık hem evcil hayvanlarımız hem de göçmen kuşlar, börtü böcekler ve yaban hayatı ile herkesin istifade edeceği güzel bir gölete dönüştü. Bu proje kapsamında, şu anda 8 ilçede 23 noktada hayvan su içme göletlerini tamamlamak üzereyiz. İnşallah etraflarını da burada olduğu gibi ağaçlandırarak, aynı zamanda küçük mesire alanları oluşturmuş olacağız. Hem hayvancılığımızı desteklemiş olacağız hem de mesire alanları oluşturmuş olacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-12-12 17:01:43

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