Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İşyerine çok sayıda kovan isabet etti.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde bulunan Şehitlik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kapalı olan bir kıraathane, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Ş.B. (21) isimli şahıs yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ş.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Güvenlik şeridi çekilen cadde de çok sayıda merminin iş yerine isabet edildiği tespit edildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak geniş çaplı araştırma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.