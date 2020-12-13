Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün eylemlerini HDP önündeki çadır yerine otellerinde sürdürdü. Kısıtlamanın ikinci haftasının ikinci gününde de HDP önündeki çadıra gidemeyen aileler, eylemlerini kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdürmeye devam etti.

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetine katılan anne Fadime Aksu, çocuğuna kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Aksu, "Çocuğumu nasıl götürdülerse öyle getirsinler, yeter 6 sene bitti, hiçbir haber alamadık, sesini duyamadık. Nereye kadar. HDP’ye sesleniyorum, çocuğumu nereye götürdüyseniz getirin. Oğlum polisimize inan, devletimize güven, onlar sizin kafanızı karıştırıyorlar. El ele tutup gelin, yavrum yeter, ben rahatsızım dön gel. Bak burada 21 aile evladına kavuştu, hiçbir şey de olmadı. Gelmeyen aileler gelsin, sesimize ses, bize destek olsun. Neden gelmiyorsunuz çocuğunuz için, bütün anneler gelsin evlatları için destek versinler" dedi.

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