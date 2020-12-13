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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergani Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor

İHA

Ergani Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları ile ekipler, kırsal mahallelerin sorunlarını gidermeye devam ediyor. Gelen talepler doğrultusunda köy yolları, okul onarımları, parke döşemesi, köprü, menfez, evler onarılırken muhtaç ailelere de yardımda bulunuluyor. Kaymakam Öztürk, köylere yapılan yardımların artarak devam edeceğini ve daha büyük hizmetlerin belediyece götürüleceğini söyledi. Köylere her zaman desteklerinin sürdüğünü belirten Kaymakam Öztürk, “Ergani Belediyesi büyük bir belediyedir. 12 merkez mahalle ve 101 kırsal mahallelerimize sorumluluğumuz gereği hizmet etmeye devam ediyoruz. Herkesin fikri ve önerileri bizim için önemlidir. İlçemizde destek ve yardım etmediğimiz hiçbir köyümüz kalmayacak. Göreve geldiğimizden beri köylerimize de merkez mahallelerimiz gibi hizmet ediyoruz. Bu bizim görevimiz ve borcumuzdur. Ergani Belediyesi, insan odaklı görev anlayışını özümsemiş bir belediyedir. Köylere yapılacak hizmet kapsamımızı genişleteceğiz. Köylümüzün refahı için büyük projelerimiz var. Bunları yeri ve zamanı geldiğinde hizmete dönüştüreceğiz” dedi.

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