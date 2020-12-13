Kulp kısıtlamada sessizliğe büründü

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uydu.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sessizlik hakim oldu. İlçenin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründüğü gözlenirken, ilçe merkezinde bulunan fırın ve marketler dışında esnaf kepenk açmadı. Vatandaşlar evlerinden çıkmazken, polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlerine devam etti.

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